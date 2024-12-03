В ходе расследования также было установлено, что меры, такие как локдауны и социальное дистанцирование, оказались менее эффективными, чем ожидалось, в то время как маски не смогли существенно замедлить распространение вируса.

Специальный подкомитет по коронавирусной пандемии Конгресса США, состоящий из республиканцев, завершил двухлетнее расследование причин пандемии Covid-19 и пришел к выводу, что вирус, вероятно, утек из лаборатории в Китае. Соответствующий документ опубликовал Джеймс Комер, представляющий 1-й конгрессиональный округ штата в Палате представителей США.

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В ходе расследования, которое включало более 30 интервью и анализ свыше миллиона страниц документов, была подтверждена версия, что SARS-CoV-2 мог возникнуть из-за лабораторной ошибки.

"Члены и сотрудники комитета разоблачили коррупцию на высоком уровне в системе общественного здравоохранения Америки, подтвердили наиболее вероятное происхождение пандемии, привлекли к публичной ответственности злодеев COVID-19, способствовали достижению двухпартийного консенсуса по важнейшим вопросам эпохи пандемии и многое другое. В этом 520-страничном заключительном отчете подробно изложены все результаты расследования, проведенного Специальным подкомитетом", — написал политик.

Исследование проводилось после многочисленных разногласий среди ученых и государственных агентств США, Всемирной организации здравоохранения и мировых исследователей о происхождении вируса. Большинство ученых полагают, что он распространился от животных в Китае, но разведывательные службы США предложили альтернативную версию: вирус мог быть генетически изменен и случайно выйти из лаборатории в Ухане.

В результате расследования был сделан вывод, что "научные исследования, связанные с усилением вирусов" проводились в Уханьском институте вирусологии при финансировании Национальных институтов здравоохранения США. Доклад также раскритиковал меры, такие как локдауны и обязательные маски, заявив, что они принесли больше вреда, чем пользы, в то время как программа президента Трампа Operation Warp Speed, направленная на разработку вакцин, была признана "огромным успехом".

Также в докладе подчеркивается, что закрытие школ оказало долговременное негативное влияние на детей в США, а ограничения на поездки, напротив, помогли сохранить жизни.

"В среду, 4 декабря 2024 года, в 10:30 утра Подкомитет проведет оценку окончательного отчета и официально представит его в Конгресс. В преддверии заседания Подкомитет также опубликует дополнительные материалы и рекомендации", — говорится в сообщении.

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