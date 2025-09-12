"Садитесь ближе друг к другу": Трамп снова заявил, что помирил Азербайджан и Албанию (видео)

Президент США Дональд Трамп снова рассказал о том, как ему удалось закончить войну между Азербайджаном и Албанией. Очевидно, он имел в виду Армению, — однако ошибся с ее названием уже во второй раз.

Война "между Азербайджаном и Албанией" длилась долгие годы, и это казалось сплошной безысходностью, заявил Трамп в эфире телеканала Fox News. Он напомнил, что недавно премьер-министр и президент некогда враждебных стран были в его кабинете. Сначала они сидели на большом расстоянии, и он сказал им "садиться ближе друг к другу". Речь шла о визите в Вашингтон президента Азербайджана Ильхама Алиева и премьер-министра Армении Никола Пашиняна, который состоялся в августе нынешнего года.

"Их народы годами убивали друг друга, но я сказал им — ребята, давайте обнимемся и решим эту проблему", — заявил Дональд Трамп.

Напомним, ранее Армения и Азербайджан подписали соглашение о прекращении боевых действий. Ильхам Алиев и Никол Пашинян встретились в Белом доме в присутствии Трампа, обязались взаимно уважать территориальную целостность обеих стран и даже договорились открыть двустороннюю торговлю.

Что касается Армении, то президент США уже не впервые называет ее Албанией. Еще в августе, после встречи Алиева и Пашиняна и подписания ими мирного соглашения, Трамп похвастался, что остановил войну между "Абербайджаном" и Албанией. То есть, тогда он ошибся с обоими названиями кавказских стран, ведь название "Азербайджан" он тоже произнес неправильно.