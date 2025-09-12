"Сідайте ближче одне до одного": Трамп знову заявив, що помирив Азербайджан і Албанію (відео)

Президент США Дональд Трамп знову розповів про те, як йому вдалося закінчити війну між Азербайджаном і Албанією. Вочевидь, він мав на увазі Вірменію, – проте помилився з її назвою вже вдруге.

Війна "між Азербайджаном і Албанією" тривала довгі роки, і це здавалося суцільною безвихіддю, заявив Трамп у ефірі телеканалу Fox News. Він нагадав, що нещодавно прем’єр-міністр та президент колись ворожих країн були в його кабінеті. Спочатку вони сиділи на великій відстані, і він сказав їм "сідати ближче одне до одного". Йшлося про візит до Вашингтону президента Азербайджана Ільгама Алієва та прем’єр-міністра Вірменії Нікола Пашиняна, який відбувся у серпні нинішнього року.

"Їхні народи роками вбивали одне одного, але я сказав їм – хлопці, обіймемося і розв’яжемо цю проблему", – заявив Дональд Трамп.

Нагадаємо, раніше Вірменія та Азербайджан підписали угоду про припинення бойових дій. Ільгам Алієв та Нікол Пашинян зустрілися у Білому домі у присутності Трампа, зобов'язались взаємно поважати територіальну цілісність обох країн і навіть домовились відкрити двосторонню торгівлю.

Щодо Вірменії, то президент США вже не вперше називає її Албанією. Ще у серпні, після зустрічі Алієва і Пашиняна і підписання ними мирної угоди, Трамп похвалився, що зупинив війну між "Азербайджаном" і Албанією. Тобто, тоді він помилився із обома назвами кавказьких країн, адже назву «Азербайджан» він теж вимовив неправильно.