"Потратили миллиарды на ракеты": Трамп заявил, что РФ не получила почти никакой земли в Украине (видео)

Дональд Трамп заявил, что Россия потратила миллиарды долларов на боевые действия в Украине и потеряла миллион солдат, но не смогла заполучить почти никакой земли. Он отметил, что российский лидер Владимир Путин "очень разочаровал" его во время мирных переговоров.

Трамп раскритиковал военные успехи РФ в войне в Украине во время двусторонней встречи с президентом Турции Реджепом Тайипом Эрдоганом 25 сентября в Белом доме. Он также призвал турецкого лидера прекратить покупать российские энергоносители.

Трамп отметил, что надеялся быстро добиться завершения российско-украинской войны, но российский президент Владимир Путин его "очень разочаровал".

"Он воевал тяжело и долго, и они потеряли миллион солдат. Россия потратила миллионы долларов на бомбы, ракеты и другое вооружение. И жизни. Их жизни. И они практически не получили никакой территории. Я думаю пора остановиться", — сказал американский лидер.

Трамп призвал Эрдогана отказаться от российской нефти

Также он заявил, что президент Украины Владимир Зеленский и президент РФ Владимир Путин оба уважают Реджепа Тайипа Эрдогана. По словам Трампа, турецкий лидер может повлиять на мирные переговоры по российско-украинской войне.

"Все уважают Эрдогана. Я действительно уважаю Эрдогана. Он может иметь большое влияние на войну в Украине, если захочет, но он предпочитает быть нейтральным. Ему нравится быть нейтральным, как и мне. Но лучшее, что он может сделать — не покупать нефть и газ у России, пока она продолжает это безумие против Украины", — заявил президент США.

После встречи с президентом Украины Владимиром Зеленским 23 сентября Дональд Трамп заявил, что украинцы могут вернуть все территории, а Россию назвал "бумажным тигром", который страдает от экономических трудностей. Он отметил, что Кремль тратит много денег на войну, и россияне сталкиваются с дефицитами, тогда как Украина демонстрирует "огромный дух и становится только сильнее".

Зеленский после встречи с президентом США сказал, что Трамп теперь доверяет больше ему, чем Путину, и владеет информацией о ситуации на поле боя.