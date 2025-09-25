"Витратили мільярди на ракети": Трамп заявив, що РФ не здобула майже ніякої землі в Україні (відео)

Дональд Трамп заявив, що Росія витратила мільярди доларів на бойові дії в Україні та втратила мільйон солдатів, але не змогла здобути майже ніякої землі. Він зазначив, що російський лідер Володимир Путін "дуже розчарував" його під час мирних переговорів.

Трамп розкритикував військові успіхи РФ у війні в Україні під час двосторонньої зустрічі з президентом Туреччини Реджепом Тайїпом Ердоганом 25 вересня у Білому домі. Він також закликав турецького лідера припинити купувати російські енергоносії.

Трамп зазначив, що сподівався швидко домогтися завершення російсько-української війни, але російський президент Володимир Путін його "дуже розчарував".

"Він воював важко і довго, і вони втратили мільйон солдатів. Росія витратила мільйони доларів на бомби, ракети та інше озброєння. І життя. Їхні життя. І вони практично не отримали ніякої території. Я думаю пора зупинитися", — сказав американський лідер.

Трамп закликав Ердогана відмовитися від російської нафти

Також він заявив, що президент України Володимир Зеленський і президент РФ Володимир Путін обидва поважають Реджепа Тайїпа Ердогана. За словами Трампа, турецький лідер може повпливати на мирні переговори щодо російсько-української війни.

"Усі поважають Ердогана. Я справді поважаю Ердогана. Він може мати великий вплив на війну в Україні, якщо захоче, але він воліє бути нейтральним. Йому подобається бути нейтральним, як і мені. Але найкраще, що він може зробити — не купувати нафту та газ у Росії, поки вона продовжує це шаленство проти України", — заявив президент США.

Після зустрічі з президентом України Володимиром Зеленським 23 вересня Дональд Трамп заявив, що українці можуть повернути усі території, а Росію назвав "паперовим тигром", який потерпає від економічних труднощів. Він зазначив, що Кремль витрачає багато грошей на війну, і росіяни стикаються з дефіцитами, тоді як Україна демонструє "величезний дух і стає лише сильнішою".

Зеленський після зустрічі з президентом США сказав, що Трамп тепер довіряє більше йому, ніж Путіну, та володіє інформацією про ситуацію на полі бою.