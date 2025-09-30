Кілька годин до "шатдауну": що означає бюджетна війна у США для допомоги Україні

Вашингтон опинився на годиннику зворотного відліку. Уже 1 жовтня федеральний уряд США може зупинити роботу через бюджетну кризу. Віцепрезидент Джей Ді Венс звинувачує демократів у блокуванні фінансування, а демократи перекладають відповідальність на республіканців і команду Трампа. Фокус розбирався, як політичне протистояння у США може відгукнутися Україні.

США можуть зіткнутися з повною або частковою зупинкою роботи федерального уряду — так званим "шатдауном" — уже з 1 жовтня. Про це заявив віцепрезидент Джей Ді Венс після зустрічі Білого дому з лідерами Конгресу, на якій так і не вдалося подолати суперечності щодо бюджету.

За його словами, демократи "тримають уряд у заручниках", висуваючи додаткові умови перед тим, як погодитися на продовження фінансування. Він визнав, що у демократів були "деякі розумні пропозиції", але підкреслив, що їх не можна перетворювати на "важіль тиску" під час бюджетної кризи.

Новий бюджетний рік у США стартує 1 жовтня. Якщо Конгрес не ухвалить постійний бюджет або хоча б тимчасове фінансування, більшість федеральних агентств залишаться без грошей і будуть змушені припинити частину роботи.

У такому разі співробітників відправлять у відпустки за власний рахунок, а "неключові" державні послуги зупиняться чи працюватимуть в обмеженому режимі. Це стосується судів, національних парків, грантових програм та досліджень.

Лідер демократів у Палаті представників Хакім Джеффріс заявив, що відповідальність за кризу лежить на адміністрації Трампа і республіканцях, які, за його словами, "свідомо ведуть країну до "шатдауну".

Сенатор Чак Шумер наголосив, що між сторонами залишаються "дуже великі розбіжності" у питаннях фінансування охорони здоров'я та соціальних програм. Частина демократів запропонувала короткотермінове рішення — продовження фінансування лише на 7–10 днів, аби виграти час для подальших переговорів.

У Вашингтона залишаються лічені години. Якщо до опівночі 30 вересня Конгрес не ухвалить хоча б тимчасовий закон про фінансування, о 00:01 1 жовтня велика частина федерального уряду США зупиниться. Венс уже дав зрозуміти, що Білий дім і республіканці звинувачують у кризі демократів, тоді як демократи переконані: провина — на адміністрації Трампа.

Проте відкривається питання — як американській "шатдаун" може вплинути на підтримку України.

Кошти на допомогу: як вплине "шатдаун" на Україну

За словами політолога Ігоря Рейтеровича, Україна, на жаль, може частково постраждати від ситуації з можливим "шатдауном" у США у деяких аспектах.

У проєкті бюджету США були закладені кошти на допомогу Україні. І що довше Конгрес не ухвалює цей бюджет, то менше шансів, що ці гроші вчасно дійдуть до України. Це — ключова проблема.

Хоча мова йшла не про величезні суми, але кілька сотень мільйонів доларів таки були передбачені, зокрема через Пентагон. Адже Міністерство оборони США фінансується з того ж загального бюджету, воно не має окремого фінансування. Тому будь-які гроші на військові програми для України — це лише рядки в цьому документі.

"Коли ж починаються дебати про новий бюджет, і особливо у випадку "шатдауну", автоматично зупиняються всі старі програми. У тому числі ті, які ще були ухвалені за адміністрації Байдена. І тут для нас є неприємна новина: кілька мільярдів доларів із цих програм ми так і не встигли використати. США їх не виділили, замовлення не були розміщені. Логіка процесу така: Сполучені Штати ухвалюють рішення, оплачують контракт, і вже потім зброя чи техніка постачаються Україні. Цього разу частина коштів могла бути оплачена ще зараз, а поставки прийшли б пізніше. Але ми цього не встигли — і це проблема", — каже Фокусу Рейтерович.

Виходить подвійний мінус: Україна не отримала запланованого фінансування, а ті менші кошти, що були в бюджеті, зависли. Але ще серйозніший наслідок полягає в іншому.

"Трамп у період "шатдауну" може сконцентруватися виключно на внутрішніх питаннях. Республіканці вже говорять про масові скорочення і звільнення. Якщо це викличе соціальну напругу в самих Сполучених Штатах, питання України відійде на другий план, навіть на рівні риторики", — продовжує політолог.

Проте Рейтерович вважає, що цілком можливо, що в останній момент сторони домовляться й ухвалять технічний варіант рішення, як це робили й раніше за Байдена, щоб відтермінувати кризу. Але якщо цього не станеться і США таки увійдуть у "шатдаун", вони будуть повністю поглинуті внутрішніми проблемами. Для України це точно не є позитивним сценарієм.

"Шатдаун" у США — не загроза для України

Політичний експерт Тарас Загородній висловлює іншу думку: сума яку виділяють США для закупівлі зброї для України відносно не велика, і основну зброю закуповує Європа. Тому навіть якщо "шатдаун" відбудеться, для України це не стане критичним.

"Щодо ролі американського президента в питанні закінчення війни в Україні — Трамп не згорне участі у перемовному процесі, бо він уже вклав у нього надто багато політичного капіталу. До того ж ситуація розвивається на користь України", — каже Фокусу Загородній.

Навіть якщо "шатдаун" відбудеться, Трам не зможе повністю переключити увагу на внутрішні проблеми та залишити українське питання.

"Росія вимагала, щоб ЄС зняв санкції на імпорт російських нафти й газу. Але Трамп має власний план — він хоче сам постачати енергоносії в Європу. Це його економічний інтерес і частина політичної кампанії. Тому предмету для реальних домовленостей із Кремлем у нього просто немає. Росія сама загнала себе в пастку. Вона розповідає "народні казки" про домовленості з Трампом, але насправді їх не існує. США, навіть у період внутрішніх суперечок і "шатдауну", змінюють своє бачення ситуації — все більше усвідомлюють, що Україна може перемогти у війні. І це змушує Трампа коригувати свою позицію", — резюмує політолог.

Нагадаємо, віцепрезидент США Джей Ді Венс стверджує, що впродовж кількох останніх тижнів російська сторона відмовлялась від двосторонніх зустрічей з Україною і тристоронніх - за участю представників Сполучених Штатів.

Також Фокус писав, що п'ятеро народних депутатів зареєстрували у Верховній Раді України проєкт постанови щодо звернення до Нобелівського комітету, щоб висунути американського президента Дональда Трампа на Нобелівську премію миру.