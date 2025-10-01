У США вперше за 7 років розпочався "шотдаун": до чого це може призвести

"Шатдаун" у США розпочався 1 жовтня о 00:01 за місцевим часом. Конгрес пропустив опівнічний термін ухвалення фінансування, внаслідок чого вперше за сім років американський уряд призупинив роботу.

Через "шатдаун" більшість федеральних агенцій у Сполучених Штатах Америки залишаються без фінансування, тому вимушені призупинити свою роботу, пише Bloomberg. Федеральні агенції отримали від бюджетного управління Білого дому вказівку почати виконувати плани на випадок припинення фінансування, що призведе до порушення роботи сотень тисяч американців.

До "шатдауну" у США призвів "глухий кут" у дискусії Республіканської та Демократичної партій щодо субсидій на охорону здоров'я та соціальні програми. Журналісти зазначають, що якщо призупинення роботи уряду триватиме три тижні, рівень безробіття в американському суспільстві може зрости з 4,3 % у серпні до 4,6%-4,7%.

При цьому президент США Дональд Трамп припускав, що під час "шатдауну" його адміністрація проведе масові звільнення федеральних службовців, крім тимчасових відпусток, які, за оцінками, отримають 750 000 державних службовців. За словами журналістів, це може погіршити економічні наслідки призупинення роботи уряду.

Після попереднього п'ятитижневого "шатдауну" у 2019-2019 роках, за підрахунками бюджетного управління Конгресу, економіка США не змогла відновити 3 млрд доларів із 11 млрд скорочення економічного зростання.

Як "шатдаун" у США вплине на допомогу Україні

Віцепрезидент США Джей Ді Венс попереджав про ймовірний "шатдаун" уряду після зустрічі Білого дому з лідерами Конгресу. Фокус писав із посиланням на слова політолога Ігоря Рейтеровича, що призупинення роботи американського уряду може вплинути на допомогу Україні, бо кошти на це були закладені в бюджет. Що довше Конгрес не ухвалюватиме бюджет, то менше буде шансів, що допомога дійде до Києва. Також це може призвести до скорочень і звільнень у федеральних службах США та відкинути питання України на другий план.

Нагадаємо, американський міністр війни Піт Гегсет під час виступу на базі морської піхоти в штаті Вірджинія 30 вересня заявив, що США час готуватися до війни заради "захисту світу".