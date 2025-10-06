Наступним президентом США буде Джей Ді Венс: наступник Трампа "відмінно справляється"

Держсекретар США скромно відмовився від заслуг і хоча він "зірка в оточенні Трампа", але наступним кандидатом від республіканців стане віцепрезидент Джей Ді Венс.

Про це Марко Рубіо заявив в інтерв'ю для Fox News, коментуючи переговори з ХАМАСом і звільнення ізраїльських заручників. Ведуча зазначила, що виходячи зі слів низки джерел, президент США Дональд Трамп висунув Рубіо як можливого наступника свого руху MAGA (Make American great again).

Марко Рубіо заявив, що Джей Ді Венсу бути президентом США

"А потім Стів Вікофф сказав, що є один лідер, його звуть Дональд Трамп. А в галузі зовнішньої політики одразу за Дональдом Трампом стоїть Марко Рубіо", — зазначила ведуча.

Але держсекретар США заявив, що наступним кандидатом від республіканців, як він вважає, буде віцепрезидент Джей Ді Венс, якщо він вирішить балотуватися.

"Він мій хороший друг і відмінно справляється", — сказав Рубіо.

Він розсипався в компліментах "чудовій команді", яка працює на президента Дональда Трампа і реалізовує його ідеї. Відзначив роботу Стіва Віткоффа, спецпредставника Білого дому, Сьюї Вайлз, главу держапарату і самого президента США.

"Я не знаю жодного іншого президента в моєму житті, який зміг би укласти угоду, яка об'єднала всі ці країни для її просування. Тепер нам ще належить діяти. Не все залежить від нас. Ці країни повинні погодитися. ХАМАС повинен погодитися. Але ми б не були там, де перебуваємо зараз, якби не президент. І ми працюємо на нього. А він — той, кого обрав американський народ", — резюмував Рубіо.

Але ведуча зазначила, що вона так і не почула відповіді "ні", тож не відкидає, що і Марко Рубіо може стати кандидатом від республіканців.

Нагадаємо, раніше Джей Ді Венс уже говорив, що готовий стати президентом США, але тільки якщо з Дональдом Трампом "щось трапиться".

А сам Дональд Трамп у недавньому інтерв'ю заявив, що серед його планів на 2026 рік — це "виживання".