Венс чи Рубіо: Трамп вже зараз шукає заміну на посаді президента, — Axios

Президент США Дональд Трамп активно обговорює з радниками питання майбутнього кандидата від Республіканської партії на виборах 2028 року. Наразі вибір стоїть між двома кандидатами — віцепрезидентом Джей Ді Венсом та держсекретарем Марко Рубіо.

Трамп замислюється над своєю політичною спадщиною на фоні майбутніх проміжних виборів, які пройдуть в листопаді 2026 року. Про це йдеться у матеріалі Axios.

Трамп віддає перевагу Венсу

На думку самого Дональда Трампа, найкращим кандидатом на посаду президента від Республіканської партії був би чинний віцепрезидент Джей Ді Венс. Водночас президент все частіше хвалить Марко Рубіо.

На думку джерел, Трампу подобається нацьковувати людей один на одного, він любить пліткувати та вільно висловлювати свої думки. Водночас усі джерела не вважають той факт, що Трамп хвалить Рубіо, ознакою розчарування президента в своєму віцепрезиденті.

"Венс-Рубіо — це мрія президента" на 2028 рік. І, щоб було зрозуміло, це Венс на першому місці", — заявив один з радників Трампа, якого президент нещодавно попросив поділитися думками про перше місце в списку. Водночас він наголосив, що Трампа влаштує і варіант, в якому Рубіо буде кандидатом в президенти.

На думку видання, Венс має достатню кількість політичних радників для проведення президентської кампанії на відміну від Рубіо. Сам держсекретар США заявляв, що підтримає кандидатуру Венса.

"Якщо Джей Ді Венс висуне свою кандидатуру на президентських виборах, він стане нашим кандидатом, і я буду одним з перших, хто його підтримає", — сказав Рубіо журналу Vanity Fair у 2025 році.

Джерела повідомляють, що в приватних розмовах Рубіо висловив таку саму позицію Венсу. Ситуації допомагає і те, що чоловіки є близькими друзями, а також мають досвід спільної роботи в Сенаті.

Трамп готовий підтримати обох кандидатів

Дональд Трамп ще в 2025 році давав зрозуміти, що бачить саме Венса своїм "спадкоємцем". Водночас його бажання полягає в союзі Венса та Рубіо.

Також Трамп не хоче визначати кандидатуру наступника вже зараз, адже робота його команди має бути сконцентрована на поточній роботі. Крім того, президент вважає, що обрання наступника зараз може сприйматися як ознака втрати влади.

Водночас одна з проблем Рубіо полягає в тому, що наразі він обіймає посаду державного секретаря та радника президента з питань національної безпеки, що може призвести до проблем з переходом до посади віцепрезидента, яка не має чітких обов'язків, на відміну від нинішніх посад Рубіо.

На думку радників Трампа, саме через це президент США постійно вихваляє державного секретаря — аби спонукати його балотуватися разом з Венсом.

Дональд Трамп Венса як боксера, який "іноді буває трохи жорстким". Натомість Марко Рубіо, за словами Трампа, — повна протилежність Венса, людина, яка "вчиняє вбивство в рукавичках".

Сам Венс зазначив, що Рубіо є його найближчим другом в адміністрації Трампа, а ЗМІ лише "намагаються створити конфлікт там, де його немає".

Хто є фаворитом

У ранніх опитуваннях щодо праймеріз Республіканської партії 2028 року Венс також значно випереджає Рубіо та будь-якого іншого республіканця.

Зокрема, в опитуванні Університету Нью-Гемпшира серед перших виборців на праймеріз Венс набирає 53% теоретичних голосів, а Рубіо — лише 7%. Колишня представниця США в ООН Ніккі Гейлі набрала трохи більше голосів, ніж секретар, — 9%.

На думку видання, відтепер Венс все частіше з'являтиметься на публіці напередодні майбутніх проміжних виборів. Його перевагою також є те, що Венс — голова фінансового відділу Республіканського національного комітету, тож плануються його візити по всій країні, аби допомогти республіканцям виграти вибори до Палати представників.

