Віцепрезидент США Джей Ді Венс визнав, що він вірить у теорії змови

Віцепрезидент дав пояснення після шокуюче відвертої статті з цитатами "крижаної діви" Сьюзі Вайлз, яка обіймає посаду глави адміністрації Білого дому.

Сьюзі Вайлз називають "сірим кардиналом" Білого дому. Обіймаючи посаду глави адміністрації, вона перебуває в тіні, але знає буквально все про всіх, хто зараз оточує Дональда Трампа і про самого президента США. У відвертому матеріалі вона розповіла журналістам, що віцепрезидент США Джей Ді Венс "уже десять років є прихильником теорій змови" і Венс спробував виправдатися, пише Daily Mail.

Виступаючи в Пенсільванії, Венс дав розлоге пояснення з приводу теорій змови — незабаром після того, як президент Дональд Трамп також підтримав Вайлз на тлі скандалу навколо статті у Vanity Fair.

Вайлз заявила, що Венс вірить у теорії змови Фото: The White House

"Іноді я буваю прихильником теорій змови, але вірю тільки в ті теорії змови, які вірні. Ми зі Сьюзі давно жартуємо на цю тему і приватно, і публічно", — заявив Венс.

Потім Венс перевернув питання з ніг на голову, пославшись на "теорію змови" про стан здоров'я президента Байдена.

"Знаєте, я вірив у цю божевільну теорію змови про те, що ЗМІ та уряд приховують той факт, що Джо Байден явно не справляється зі своєю роботою", — пожартував він.

Він також пожартував, що його вважають прихильником теорії змови за те, що він вважав "нерозумним надягати маски на трирічних дітей у розпал пандемії COVID, і що насправді ми маємо дозволити їм розвивати мовні навички".

Венс заявив, що теорія змови — це "просто те, що було правдою за шість місяців до того, як ЗМІ це визнали".

Потім він швидко став серйозним, назвавши Сьюзі Вайлз "найкращою главою адміністрації Білого дому", яку міг побажати Дональд Трамп, і заявив, що стаття Vanity Fair не відображає тієї людини, яку він знав.

"Я ніколи не бачив, щоб Сьюзі Вайлз говорила щось президенту, а потім намагалася йому протистояти. Або щоб вона підривала його волю за лаштунками. А саме це й потрібно від співробітника апарату. Тому що, хоч би як я любив Сьюзі, американський народ обрав не просто співробітника апарату. Вони обрали президента Сполучених Штатів", — сказав він.

Венс зазначив, що у нього є "розбіжності" з Вайлз, але вони сходяться "багато в чому", а не розходяться в думках.

Сьюзі Вайлз опинилася в центрі скандалу Фото: Susie Wiles/X

Дональд Трамп також заявив, що не образився на Сьюзі, незважаючи на те, що вона сказала, що в нього "характер алкоголіка".

Президент США сказав, що розуміє, що глава його адміністрації намагалася сказати в скандальному інтерв'ю.

"Ні, вона мала на увазі, що я... бачте, я не п'ю алкоголь. Усі це знають, але я часто говорив, що якби я пив, у мене був би дуже високий шанс стати алкоголіком. Я багато разів говорив це про себе, так. У мене дуже власницький характер", — повідомив Трамп.

Вайлз розповіла Крісу Віпплу, давньому літописцю діяльності керівників апарату Білого дому, що "у високофункціональних алкоголіків або в алкоголіків загалом, коли вони п'ють, їхні особистості проявляються в надмірній яскравості. Тому я трохи розбираюся в яскравих особистостях".

Покійний батько Сьюзі Вайлз, легендарний спортивний коментатор Пет Саммералл, страждав від алкоголізму.

А старший брат Дональда Трампа помер від ускладнень, пов'язаних з алкоголізмом, і це одна з причин, через яку президент США, за його словами, не п'є.

Сьюзі Вайлз працює з Трампом уже десять років. У своїх репортажах Вайлз висміює президента, віцепрезидента та інших високопоставлених членів кабінету міністрів.

При цьому Трамп не відреагував на інші частини двосерійного матеріалу Vanity Fair, бо він його нібито не бачив.

"Я не читав, але я і не читаю Vanity Fair, — але вона виконала фантастичну роботу. Думаю, судячи з того, що я чув, факти було спотворено, і інтерв'юер був дуже некомпетентний, навмисно некомпетентний", — сказав президент про Вайлз.

Дональд Трамп уже заявив, що не ображається на Вайлз Фото: Офис президента

Прес-секретар Білого дому Керолайн Лівітт заявила, що матеріал про Сьюзі — це "ще один приклад несумлінної журналістики", коли репортер нібито вирвав слова глави адміністрації з контексту, не згадавши контекст цих розмов.

Сама Сьюзі Вайлз заявила, що стаття Vanity Fair — це "лицемірно сфабрикована наклепницька стаття, спрямована проти мене і кращого президента, співробітників Білого дому і кабінету міністрів в історії".

"Важливий контекст проігнорували, і більшу частину того, що я та інші говорили про команду і президента, було опущено у статті. Після прочитання я припускаю, що це було зроблено для того, щоб створити загалом хаотичний і негативний образ президента і нашої команди", — повідомила Вайлз.

У статті з двох частин було представлено вражаючі портрети найдовіреніших радників Трампа, включно з Венсом, держсекретарем Марко Рубіо та іншими.

Після публікації доповіді ймовірність відходу Сьюзі Вайлз з адміністрації різко зросла.

