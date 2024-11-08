Дональд Трамп зробив главою свого апарату ветерана в політиці зі страшним прізвиськом

Сьюзі Вайлз, на прізвисько "крижана діва", працювала ще з Рональдом Рейганом і допомогла Трампу повернутися в Білий дім.

Дональд Трамп призначив Сьюзі Вайлз, стратега з Флориди, яка керувала його політичною діяльністю впродовж майже чотирьох років, на посаду керівника апарату Білого дому у своїй новій адміністрації. Це перше оголошення про призначення, зроблене Трампом після перемоги на виборах у США. Про це пише NYtimes.

Сьюзі Вайлз стане першою жінкою на посаді керівника апарату Білого дому

Трамп вибрав Сьюзі Вайлз, тому що він добре її знає, вона близька з його сім'єю і вона стане першою жінкою, яка коли-небудь обіймала цю посаду.

Вайлз продемонструвала здатність виживати в хаотичному стилі управління Трампа, який змінив чотирьох начальників штабу під час його першого терміну повноважень. Вона працювала в кампаніях Трампа у 2016 і 2020 роках, але на менш високих посадах. Трамп повернув її для керівництва своєю політичною кампанією повернення в Білий дім на початку 2021 року, незабаром після того, як він із ганьбою покинув свій пост після спроби скасувати вибори 2020 року. Вона була єдиним менеджером кампанії, яка пережила цілу кампанію, працюючи на нього.

Крім керівництва його політичною діяльністю, вона допомагала спілкуватися з адвокатами у його різних кримінальних і цивільних справах.

"Сьюзі — жорстка, розумна, інноваційна, її всі поважають і захоплюються нею. Я не сумніваюся, що вона змусить нашу країну пишатися нею", — сказав пан Трамп у заяві, що оголошує про рішення.

Його рішення обрати когось зі свого найближчого оточення різко контрастує з його вибором після першої перемоги на президентських виборах у 2016 році. Тоді він обрав на посаду керівника апарату людину, з якою в нього було мало спільних стосунків: Райнса Прібуса, на той час голову Національного комітету Республіканської партії.

Саме Сьюзі забезпечила Трампу голоси латиноамериканців та афроамериканців, які зазвичай голосували за кандидата від демократів.

Роль начальника штабу має вирішальне значення в будь-якому Білому домі — традиційно він виконує функції воротаря і спрямовує порядок денний президента. Його часто описують як другу за силою посаду у Вашингтоні після президентства. Але Трамп, чия модель лідерства в його бізнесі нерухомості мала мало структурної ієрархії, ніколи не розумів цієї ролі і чинив опір спробам створити впорядкований процес.

Один із начальників його штабу, відставний генерал Корпусу морської піхоти Джон Ф. Келлі, сказав, що це була найгірша робота, яка у нього коли-небудь була.

Зазвичай Трамп призначав на цю посаду тих, кого рекомендували провідні республіканці у Вашингтоні, або просто обирав друзів своїх родичів.

Хто така Сьюзі Вайлз

Сьюзі Вайлз, дочка легенди футболу Пета Саммеролла, у неї дві доньки і вона вже бабуся. Вона працювала у Вашингтоні в 1970-х роках, а потім в одній із президентських кампаній Рональда Рейгана і в його Білому домі в ролі планувальника. Вона також працювала в Ballard Partners, лобістській фірмі з Флориди, а потім у Mercury Public Affairs.

Сьюзі Вайлз на передвиборчому мітингу Дональда Трампа Фото: Susie Wiles/X

Більшість людей, які приєдналися до Трампа, коли він уперше прийшов у Білий дім, були сумішшю з членів кампанії та помічників, які працювали на Капітолійському пагорбі або в інших місцях у Вашингтоні. Але Вайлз, імовірно, створить персонал Білого дому, що складається з людей, які мають більше досвіду роботи безпосередньо з Дональдом Трампом.

На відміну від більшості попередніх високопоставлених співробітників Трампа, Вайлз поводиться вкрай стримано і мало зацікавлена в появі на телебаченні.

Коли Fox News оголосили про його перемогу на виборах у США 6 листопада, і Трамп стояв на сцені в конференц-центрі округу Палм-Біч, він двічі намагався змусити Вайлз підійти до мікрофона, щоб виступити. Вона відмовилася. Трамп вихваляв її як "крижану діву".

Вайлз, яка мешкає у Флориді, у 2012 році коротко консультувала Джона Гантсмена під час його остаточно проваленої президентської кампанії. Вона також допомогла сенатору Ріку Скотту з Флориди виграти своє місце і допомогла Рону ДеСантісу перемогти в перегонах за пост губернатора Флориди у 2018 році. Пізніше ДеСантіс звільнив її і засудив її способами, які навіть його союзники визнали неналежними, але вона помстилася на початку цього року, коли допомогла Трампу розгромити ДеСантіса на президентських праймеріз Республіканської партії.

Вона сказала репортерові журналу, що робота на ДеСантіса була "найбільшою помилкою", яку вона коли-небудь робила у своїй кар'єрі, і вона хотіла, щоб він відчув біль за те, що позбувся її. І їй це вдалося.

Нагадаємо, Фокус писав про те, кого Дональд Трамп може призначити на ключові посади в Білому домі і хто може стати новим міністром оборони США замість Ллойда Остіна.