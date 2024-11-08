Дональд Трамп сделал главой своего аппарата ветерана в политике с пугающим прозвищем

Сьюзи Уайлз, по прозвищу "ледяная дева", работала еще с Рональдом Рейганом и помогла Трампу вернуться в Белый дом.

Дональд Трамп назначил Сьюзи Уайлз, стратега из Флориды, которая руководила его политической деятельностью на протяжении почти четырех лет, на должность руководителя аппарата Белого дома в своей новой администрации. Это первое объявление о назначении, сделанное Трампом после победы на выборах в США. Об этом пишет NYtimes.

Сьюзи Уайлз станет первой женщиной на посту руководителя аппарата Белого дома

Трамп выбрал Сьюзи Уайлз, потому что он хорошо ее знает, она близка с его семьей и она станет первой женщиной, когда-либо занимавшей эту должность.

Уайлз продемонстрировала способность выживать в хаотичном стиле управления Трампа, который сменил четырех начальников штаба во время его первого срока полномочий. Она работала в кампаниях Трампа в 2016 и 2020 годах, но на менее высоких должностях. Трамп вернул ее для руководства своей политической кампанией возвращения в Белый дом в начале 2021 года, вскоре после того, как он с позором покинул свой пост после попытки отменить выборы 2020 года. Она была единственным менеджером кампании, которая пережила целую кампанию, работая на него.

Помимо руководства его политической деятельностью, она помогала общаться с адвокатами по его различным уголовным и гражданским делам.

"Сьюзи — жесткая, умная, инновационная, ее все уважают и восхищаются ею. Я не сомневаюсь, что она заставит нашу страну гордиться ею", — сказал г-н Трамп в заявлении, объявляющем о решении.

Его решение выбрать кого-то из своего ближайшего окружения резко контрастирует с его выбором после первой победы на президентских выборах в 2016 году. Тогда он выбрал на должность руководителя аппарата человека, с которым у него было мало общих отношений: Райнса Прибуса, в то время председателя Национального комитета Республиканской партии.

Именно Сьюзи обеспечила Трампу голоса латиноамериканцев и афроамериканцев, которые обычно голосовали за кандидата от демократов.

Роль начальника штаба имеет решающее значение в любом Белом доме — традиционно он выполняет функции привратника и направляет повестку дня президента. Его часто описывают как вторую по силе должность в Вашингтоне после президентства. Но Трамп, чья модель лидерства в его бизнесе недвижимости имела мало структурной иерархии, никогда не понимал этой роли и сопротивлялся попыткам создать упорядоченный процесс.

Один из начальников его штаба, отставной генерал Корпуса морской пехоты Джон Ф. Келли, сказал, что это была худшая работа, которая у него когда-либо была.

Обычно Трамп назначал на эту должность тех, кого рекомендовали ведущие республиканцы в Вашингтоне, или просто выбирал друзей своих родственников.

Кто такая Сьюзи Уайлз

Сьюзи Уайлз, дочь легенды футбола Пэта Саммеролла, у нее две дочери и она уже бабушка. Она работала в Вашингтоне в 1970-х годах, а затем в одной из президентских кампаний Рональда Рейгана и в его Белом доме в роли планировщика. Она также работала в Ballard Partners, лоббистской фирме из Флориды, а затем в Mercury Public Affairs.

Сьюзи Уайлз на предвыборном митинге Дональда Трампа Фото: Susie Wiles/X

Большинство людей, которые присоединились к Трампу, когда он впервые пришел в Белый дом, были смесью из членов кампании и помощников, которые работали на Капитолийском холме или в других местах в Вашингтоне. Но Уайлз, вероятно, создаст персонал Белого дома, состоящий из людей, которые имеют больше опыта работы напрямую с Дональдом Трампом.

В отличие от большинства предыдущих высокопоставленных сотрудников Трампа, Уайлз ведет себя крайне сдержанно и мало заинтересована в появлении на телевидении.

Когда Fox News объявили о его победе на выборах в США 6 ноября, и Трамп стоял на сцене в конференц-центре округа Палм-Бич, он дважды пытался заставить Уайлз подойти к микрофону, чтобы выступить. Она отказалась. Трамп восхвалял ее как "ледяную деву".

Уайлз, проживающая во Флориде, в 2012 году кратко консультировала Джона Хантсмена во время его окончательно провалившейся президентской кампании. Она также помогла сенатору Рику Скотту из Флориды выиграть свое место и помогла Рону ДеСантису победить в гонке за пост губернатора Флориды в 2018 году. Позже ДеСантис уволил ее и осудил ее способами, которые даже его союзники сочли неподобающими, но она отомстила в начале этого года, когда помогла Трампу разгромить ДеСантиса на президентских праймериз Республиканской партии.

Она сказала репортеру журнала, что работа на ДеСантиса была "самой большой ошибкой", которую она когда-либо совершала в своей карьере, и она хотела, чтобы он почувствовал боль за то, что избавился от ее. И ей это удалось.

Напомним, Фокус писал о том, кого Дональд Трамп может назначить на ключевые должности в Белом доме и кто может стать новым министром обороны США вместо Ллойда Остина.