"Був одержимий мною": Трамп заявив, що режисер Роб Райнер помер через "синдром Трампа"

Відомий режисер Роб Райнер, який зняв фільми "Мізері" і "Принцеса-наречена", був знайдений мертвим разом зі своєю дружиною. Він був також відомий, як критик Дональда Трампа. І президент США зробив шокуючу заяву.

Зараз поліція заарештувала сина Роба Райнера, а інсайдери розповіли, що режисер і його дружина, фотографка Мішель Сінгер, померли від безлічі ножових поранень. Розслідування ще триває, але Дональд Трамп уже написав пост у своїй соцмережі Truth Social, заявивши, що смерть Роба Райнера і його дружини стали результатом того, що він назвав "синдромом схибленості на Трампі", повідомляє Daily Mail із новими подробицями розслідування.

Трамп заявив, що Райнер, "колись дуже талановитий кінорежисер і зірка комедії", помер "імовірно, через гнів, який він викликав в інших своєю важкою, безперервною і невиліковною хворобою, яка паралізує розум", відомою як синдром Дональда Трампа (СДТ).

Дональд Трамп написав шокуючий пост про Роба Райнера Фото: Скриншот

"Він був відомий тим, що зводив людей з розуму своєю нестримною одержимістю президентом Дональдом Дж. Трампом, його очевидна параноя досягла нових висот, коли адміністрація Трампа перевершила всі очікування й цілі, а Золотий вік Америки засяяв, можливо, як ніколи раніше", — написав Трамп.

Смерть Роба Райнера — що відомо

Тіла Роба Райнера і Мішель Сінгер виявила їхня донька Ромі, яка живе в будинку через дорогу.

У 28-річної Ромі двоє братів: 32-річний Нік, сценарист, який боровся з наркотичною залежністю і періодами безпритульності, і 34-річний Джейк, репортер новин у Г'юстоні, штат Техас. 78-річний Райнер також удочерив ще одну доньку, Трейсі Райнер, разом зі своєю колишньою дружиною Пенні Маршалл.

Його батько — легендарний комік Карл Райнер, мати — актриса і співачка Естель Лебост.

78-річний Райнер знявся в багатьох відомих фільмах 1980-х і 1990-х років, пізніше він перейшов до режисури і отримав визнання критиків за свій кінематографічний дебют, фільм "This Is Spinal Tap", а також за свій наступний фільм, "Вірний хід".

Роб Райнер на зйомках фільму "Принцеса-наречена" Фото: IMDB

Однак лише у своєму третьому фільмі, "Залишся зі мною", він відчув, що по-справжньому прославився.

До 1989 року він здійснив ще одну не менш важливу співпрацю, об'єднавшись із письменницею Норою Ефрон для роботи над фільмом "Коли Гаррі зустрів Саллі".

Згодом Райнер зняв такі успішні фільми, як "Мізері", "Принцеса-наречена" і "Кілька хороших хлопців".

Однак останніми роками у нього траплялися лише епізодичні касові хіти, як-от "Список бажань" з Джеком Ніколсоном і Морганом Фріменом у головних ролях.

Сина Роба Райнера, Ніка, у понеділок заарештувало управління шерифа округу Лос-Анджелес після того, як члена сім'ї допитали у зв'язку з убивствами.

Мотиви залишаються незрозумілими, хоча, за повідомленнями, вбивства сталися після сімейної сварки.

Раніше Фокус писав про смерть Роба Райнера. Поки слідство не розголошує подробиць розслідування.

