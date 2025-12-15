Известный режиссер Роб Райнер, снявший фильмы "Мизери" и "Принцесса-невеста", был найдем мертвым вместе со своей женой. Он был также известен, как критик Дональда Трампа. И президент США сделал шокирующее заявление.

Сейчас полиция арестовала сына Роба Райнера, а инсайдеры рассказали, что режиссер и его жена, фотограф Мишель Сингер, умерли от множества ножевых ранений. Расследование еще ведется, что Дональд Трамп уже написал пост в своей соцсети Truth Social, заявив, что смерть Роба Райнера и его супруги стали результатом того, что он назвал "синдромом помешательства на Трампе", сообщает Daily Mail с новыми подробностями расследования.

Трамп заявил, что Райнер, "когда-то очень талантливый кинорежиссер и звезда комедии", скончался "предположительно из-за гнева, который он вызывал у других своей тяжелой, непрекращающейся и неизлечимой болезнью, парализующей разум", известной как синдром Дональда Трампа (СДТ).

Відео дня

Дональд Трамп написал шокирующий пост про Роба Райнера Фото: Скриншот

"Он был известен тем, что сводил людей с ума своей безудержной одержимостью президентом Дональдом Дж. Трампом, его очевидная паранойя достигла новых высот, когда администрация Трампа превзошла все ожидания и цели, а Золотой век Америки воссиял, возможно, как никогда прежде", - написал Трамп.

Смерть Роба Райнера – что известно

Тела Роба Райнера и Мишель Сингер обнаружила их дочь Роми, которая живет в доме через дорогу.

У 28-летней Роми двое братьев: 32-летний Ник, сценарист, который боролся с наркотической зависимостью и периодами бездомности, и 34-летний Джейк, репортер новостей в Хьюстоне, штат Техас. 78-летний Райнер также удочерил еще одну дочь, Трейси Райнер, вместе со своей бывшей женой Пенни Маршалл.

Его отец – легендарный комик Карл Райнер, мать – актриса и певица Эстель Лебост.

78-летний Райнер снялся во многих известных фильмах 1980-х и 1990-х годов, позже он перешел к режиссуре и получил признание критиков за свой кинематографический дебют, фильм "This Is Spinal Tap", а также за свой следующий фильм, "Верный ход".

Роб Райнер на съемках фильма "Принцесса-невеста" Фото: IMDB

Однако лишь в своем третьем фильме, "Останься со мной", он почувствовал, что по-настоящему прославился.

К 1989 году он осуществил еще одно не менее важное сотрудничество, объединившись с писательницей Норой Эфрон для работы над фильмом "Когда Гарри встретил Салли".

Впоследствии Райнер снял такие успешные фильмы, как "Мизери", "Принцесса-невеста" и "Несколько хороших парней".

Однако в последние годы у него случались лишь эпизодические кассовые хиты, такие как "Список желаний" с Джеком Николсоном и Морганом Фрименом в главных ролях.

Сына Роба Райнера, Ника, в понедельник арестовало управление шерифа округа Лос-Анджелес после того, как члена семьи допросили в связи с убийствами.

Мотивы остаются неясными, хотя, по сообщениям, убийства произошли после семейной ссоры.

Ранее Фокус писал о смерти Роба Райнера. Пока следствие не разглашает подробности расследования.

Напомним, на прошлой неделе немецкое издание Der Spiegel вышло с мрачной иллюстрацией на обложке и авторской статьей о том, как Дональд Трамп и Путин оба презирают Европу и стараются ее разделить. Президенты РФ и США названы "злодеями".