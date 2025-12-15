Режиссера Роба Райнера нашли мертвым с женой в доме: полиция расследует убийство

Американский актер и режиссер Роб Райнер, известный по работам "Когда Гарри встретил Салли", "Мизери", а также по роли в фильме "Волк с Уолл-стрит", найден мертвым в собственном доме с его женой, фотографом Мишель Сингер Райнер 14 декабря. Полиция расследует предполагаемое убийство.

О смерти 78-летнего Роба Райнера и его жены пишет Los Angeles Times. Представитель семьи Райнеров вечером 14 декабря сообщил, что супруги найдены мертвыми в их доме в Брентвуде — местности на западе Лос-Анджелеса.

"С глубокой скорбью мы сообщаем о трагической смерти Мишель и Роба Райнеров. Мы разбиты горем из-за этой внезапной потери и просим вас сохранить конфиденциальность в это невероятно трудное время", — сказал представитель семьи.

По словам журналистов, полиция расследует смерть Райнеров как убийство. Источники в правоохранительных органах сообщили изданию, что в связи со смертями допрашивают одного из членов семьи. Другой инсайдер в полиции подтвердил отсутствие признаков насильственного проникновения в дом.

Відео дня

По словам главного детектива полиции Лос-Анджелеса Алана Гамильтона, расследование смерти продолжается, правоохранители опрашивают многих членов семьи, но пока никого не задержали и не вручили подозрения.

"Сейчас управление полиции Лос-Анджелеса не разыскивает никого как подозреваемого или как лицо, которое интересует... и мы не будем этого делать, пока не проведем расследование и не будем двигаться дальше", — сказал детектив.

Пресс-секретарь пожарной службы Лос-Анджелеса Маргарет Стюарт рассказала, что спасатели получили вызов в дом Райнеров около 15:30 для оказания медицинской помощи, и внутри были обнаружены два тела.

Умер Роб Райнер: что известно об актере и режиссере

Карьера американского актера, режиссера, сценариста и продюсера Роба Райнера в Голливуде длилась пятьдесят лет. Она началась с роли Майкла "Мьюка" Стивика в культовом ситкоме "Все в семье", который выходил с 1971 по 1979 год.

Впоследствии как режиссер Роб Райнер снял ряд хитов, таких как "Когда Гарри встретил Салли", "Принцесса-невеста" и "Это спинномозговая пункция", а в 1986 году он экранизировал рассказ Стивена Кинга "Тело", сняв триллер "Останься со мной".

Трейлер фильма "Когда Гарри встретил Салли".

За фильм 1993 года "Несколько хороших парней" с Джеком Николсоном и Томом Крузом в главных ролях Роб Райнер был номинирован на "Оскар", однако не получил награду — она досталась вестерну Клинта Иствуда "Непрощенный".

С 1971 по 1981 год Роб был женат на звезде фильма "Лаверна и Ширли" Пенни Маршалл. На съемочной площадке фильма "Когда Гарри встретил Салли" Райнер познакомился с фотографом Мишель Сингер, на которой женился в 1989 году.

Мишель в течение последнего десятилетия продюсировала снятые ее мужем фильмы, в частности "Шок и трепет", "Альберт Брукс: Защищая свою жизнь" и "Спинномозговая пункция II: Конец продолжается" и "Бог и страна".

Напомним, 13 декабря медиа сообщили, что умер 60-летний актер, звезда "Криминального чтива" и "Маски" Питер Грин. Его нашли мертвым с травмой лица в его квартире на Нижнем Ист-Сайде на Манхэттене.

12 декабря в возрасте 66 лет в больнице умер Степан Гига — украинский певец и композитор, народный артист Украины, известный по песням "Улица Натали", "Этот сон", "Яворина" и "Золото Карпат".