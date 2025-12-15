Режисера Роба Райнера знайшли мертвим з дружиною в будинку: поліція розслідує вбивство

Американський актор і режисер Роб Райнер, відомий за роботами "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Мізері", а також за роллю у фільмі "Вовк з Волл-стріт", знайдений мертвим у власному будинку з його дружиною, фотографинею Мішель Сінгер Райнер 14 грудня. Поліція розслідує ймовірне вбивство.

Про смерть 78-річного Роба Райнера та його дружини пише Los Angeles Times. Представник родини Райнерів ввечері 14 грудня повідомив, що подружжя знайшли мертвими у їхньому будинку в Брентвуді — місцевості на заході Лос-Анджелеса.

"З глибоким сумом ми повідомляємо про трагічну смерть Мішель та Роба Райнерів. Ми розбиті горем через цю раптову втрату і просимо вас зберегти конфіденційність у цей неймовірно важкий час", — сказав представник сім'ї.

За словами журналістів, поліція розслідує смерть Райнерів як убивство. Джерела в правоохоронних органах повідомили виданню, що у зв'язку зі смертями допитують одного з членів родини. Інший інсайдер в поліції підтвердив відсутність ознак насильницького проникнення в будинок.

За словами головного детектива поліції Лос-Анджелеса Алана Гамільтона, розслідування смерті триває, правоохоронці опитують багатьох членів родини, та наразі нікого не затримали та не вручили підозри.

"Наразі управління поліції Лос-Анджелеса не розшукує нікого як підозрюваного чи як особу, що цікавить… і ми не будемо цього робити, доки не проведемо розслідування та не рухатимемося далі", — сказав детектив.

Речниця пожежної служби Лос-Анджелеса Маргарет Стюарт розповіла, що рятувальники отримали виклик до будинку Райнерів близько 15:30 для надання медичної допомоги, та всередині були виявлені два тіла.

Помер Роб Райнер: що відомо про актора і режисера

Кар'єра американського актора, режисера, сценариста та продюсера Роба Райнера в Голлівуді тривала п'ятдесят років. Вона почалася з ролі Майкла "М'юка" Стівіка в культовому ситкомі "Все в родині", який виходив з 1971 по 1979 рік.

Згодом як режисер Роб Райнер зняв низку хітів, таких як "Коли Гаррі зустрів Саллі", "Принцеса-наречена" та "Це спинномозкова пункція", а у 1986 році він екранізував оповідання Стівена Кінга "Тіло", знявши трилер "Залишся зі мною".

Трейлер фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі".

За фільм 1993 року "Кілька хороших хлопців" з Джеком Ніколсоном і Томом Крузом у головних ролях Роб Райнер був номінований на "Оскар", проте не отримав нагороду — вона дісталася вестерну Клінта Іствуда "Непрощений".

З 1971 по 1981 рік Роб був одружений з зіркою фільму "Лаверна і Ширлі" Пенні Маршалл. На знімальному майданчику фільму "Коли Гаррі зустрів Саллі" Райнер познайомився з фотографинею Мішель Сінгер, з якою одружився у 1989 році.

Мішель протягом останнього десятиліття продюсувала зняті її чоловіком фільми, зокрема "Шок і трепет", "Альберт Брукс: Захищаючи своє життя" та "Спинномозкова пункція II: Кінець триває" та "Бог і країна".

