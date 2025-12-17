Вице-президент США Джей Ди Вэнс признал, что он верит в теории заговора

Вице-президент дал объяснения после шокирующее откровенной статьи с цитатами "ледяной девы" Сьюзи Уайлз, которая занимает пост главы администрации Белого дома.

Сьюзи Уайлз называют "серым кардиналом" Белого дома. Занимая пост главы администрации, она находится в тени, но знает буквально все обо всех, кто сейчас окружает Дональда Трампа и о самом президенте США. В откровенном материале она рассказала журналистам, что вице-президент США Джей Ди Вэнс "уже десять лет является сторонником теорий заговора" и Вэнс попытался оправдаться, пишет Daily Mail.

Выступая в Пенсильвании, Вэнс дал пространное объяснение по поводу теорий заговора — вскоре после того, как президент Дональд Трамп также поддержал Уайлз на фоне скандала вокруг статьи в Vanity Fair.

Уайлз заявила, что Вэнс верит в теории заговора Фото: The White House

"Иногда я бываю сторонником теорий заговора, но верю только в те теории заговора, которые верны. Мы с Сьюзи давно шутим на эту тему и в частном порядке, и публично", — заявил Вэнс.

Затем Вэнс перевернул вопрос с ног на голову, сославшись на "теорию заговора" о состоянии здоровья президента Байдена.

"Знаете, я верил в эту безумную теорию заговора о том, что СМИ и правительство скрывают тот факт, что Джо Байден явно не справляется со своей работой", — пошутил он.

Он также пошутил, что его считают сторонником теории заговора за то, что он считал "глупым надевать маски на трехлетних детей в разгар пандемии COVID, и что на самом деле мы должны позволить им развивать языковые навыки".

Вэнс заявил, что теория заговора — это "просто то, что было правдой за шесть месяцев до того, как СМИ это признали".

Затем он быстро стал серьезным, назвав Сьюзи Уайлз "лучшей главой администрации Белого дома", которую мог пожелать Дональд Трамп и заявил, что статья Vanity Fair не отражает того человека, которого он знал.

"Я никогда не видел, чтобы Сьюзи Уайлз говорила что-то президенту, а потом пыталась ему противостоять. Или чтобы она подрывала его волю за кулисами. А именно это и нужно от сотрудника аппарата. Потому что, как бы я ни любил Сьюзи, американский народ выбрал не просто сотрудника аппарата. Они выбрали президента Соединенных Штатов", — сказал он.

Вэнс отметил, что у него есть "разногласия" с Уайлз, но они сходятся "во многом", а не расходятся во мнениях.

Сьюзи Уайлз оказалась в центре скандала Фото: Susie Wiles/X

Дональд Трамп также заявил, что не обиделся на Сьюзи, несмотря на то, что она сказала, что у него "характер алкоголика".

Президент США сказал, что понимает, что глава его администрации пыталась сказать в скандальном интервью.

"Нет, она имела в виду, что я… видите ли, я не пью алкоголь . Все это знают, но я часто говорил, что если бы я пил, у меня был бы очень высокий шанс стать алкоголиком. Я много раз говорил это о себе, да. У меня очень собственнический характер", — сообщил Трамп.

Уайлз рассказала Крису Уипплу, давнему летописцу деятельности руководителей аппарата Белого дома, что "у высокофункциональных алкоголиков или у алкоголиков в целом, когда они пьют, их личности проявляются в чрезмерной яркости. Поэтому я немного разбираюсь в ярких личностях".

Покойный отец Сьюзи Уайлз, легендарный спортивный комментатор Пэт Саммералл, страдал от алкоголизма.

А старший брат Дональда Трампа умер от осложнений, связанных с алкоголизмом, и это одна из причин, по которой президент США, по его словам, не пьет.

Сьюзи Уайлз работает с Трампом уже десять лет. В своих репортажах Уайлз высмеивает президента, вице-президента и других высокопоставленных членов кабинета министров.

При этом Трамп не отреагировал на другие части двухсерийного материала Vanity Fair, потому что он его якобы не видел.

"Я не читал, но я и не читаю Vanity Fair, — но она проделала фантастическую работу. Думаю, судя по тому, что я слышал, факты были искажены, и интервьюер был очень некомпетентен, намеренно некомпетентен", — сказал президент о Уайлз.

Дональд Трамп уже заявил, что не обижается на Уайлз Фото: Офіс президента

Пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Ливитт заявила, что материал о Сьюзи – это "еще один пример недобросовестной журналистики", когда репортер якобы вырвал слова главы администрации из контекста, не упомянув контекст этих разговоров.

Сама Сьюзи Уайлз заявила, что статья Vanity Fair это "лицемерно сфабрикованная клеветническая статья, направленная против меня и лучшего президента, сотрудников Белого дома и кабинета министров в истории".

"Важный контекст был проигнорирован, и большая часть того, что я и другие говорили о команде и президенте, была опущена в статье. После прочтения я предполагаю, что это было сделано для того, чтобы создать в целом хаотичный и негативный образ президента и нашей команды", - сообщила Уайлз.

В статье из двух частей были представлены впечатляющие портреты самых доверенных советников Трампа, включая Вэнса, госсекретаря Марко Рубио и других.

После публикации доклада вероятность ухода Сьюзи Уайлз из администрации резко возросла.

