Угроза из Беларуси: основатель KRAKEN объяснил, как РФ может использовать армию Лукашенко

Белорусская армия не готова к ведению боевых действий и остается слабой структурой.

В то же время, по данным разведки, Россия рассматривает вариант гибридного применения своих войск с территории Беларуси в сочетании с белорусскими подразделениями, считает основатель подразделения "KRAKEN" Константин Немичев.

Он констатирует, что риторика самопровозглашенного президента Беларуси Александра Лукашенко остается военной, поскольку в начале апреля тот заявлял, что мирного времени не будет, а сегодня подписал указ о призыве на офицеров запаса.

Также Немичев отмечает активизацию вооруженных сил Беларуси в приграничных регионах.

"Есть основания полагать, что Россия снова пытается втянуть Беларусь в войну. Речь идет не о масштабном наступлении, а о пограничных провокациях, создании напряжения на севере Украины и попытке оттянуть часть сил ВСУ по ключевым направлениям на востоке и юге", — пишет он.

По мнению военного, никаких наступлений на Киев, Луцк, Житомир или Ровно не прогнозируется, поскольку такие сценарии "пока нереалистичны".

"Украинская сторона передала четкий сигнал руководству Беларуси о недопустимости любых провокаций. При этом следует понимать, что у Украины есть достаточные возможности, чтобы в случае необходимости быстро продемонстрировать ответ", – подчеркнул он.

Сегодня президент Украины Владимир Зеленский со ссылкой на данные разведки заявил, что в приграничных регионах Беларуси обустраиваются дороги по направлению к нашей стране и идет налаживание артиллерийских позиций.

"Считаем, что Россия еще раз будет пытаться втянуть в свою войну Беларусь. Поручил соответствующими каналами оговорить фактическое руководство Беларуси относительно готовности Украины защищать свою землю и независимость. Характер и последствия недавних событий в Венесуэле должны сдерживать руководство Белоруссии от ошибок", — написал глава государства в соцсетях.

