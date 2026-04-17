Загроза з Білорусі: засновник KRAKEN пояснив, як РФ може використовувати армію Лукашенка

Білоруська армія не готова до ведення бойових дій і залишається слабкою структурою.

Водночас, за даними розвідки, Росія розглядає варіант гібридного застосування своїх військ із території Білорусі в поєднанні з білоруськими підрозділами, вважає засновник підрозділу "KRAKEN" Костянтин Немічев.

Він констатує, що риторика самопроголошеного президента Білорусі Олександра Лукашенка залишається військовою, оскільки на початку квітня той заявляв, що мирного часу не буде, а сьогодні підписав указ про призов на офіцерів запасу.

Також Немічев відзначає активізацію збройних сил Білорусі в прикордонних регіонах.

"Є підстави вважати, що Росія знову намагається втягнути Білорусь у війну. Йдеться не про масштабний наступ, а про прикордонні провокації, створення напруги на півночі України і спробу відтягнути частину сил ЗСУ за ключовими напрямками на сході та півдні", — пише він.

На думку військового, жодних наступів на Київ, Луцьк, Житомир чи Рівне не прогнозується, оскільки такі сценарії "поки що нереалістичні".

"Українська сторона передала чіткий сигнал керівництву Білорусі про неприпустимість будь-яких провокацій. При цьому слід розуміти, що в України є достатні можливості, щоб у разі потреби швидко продемонструвати відповідь", — наголосив він.

Сьогодні президент України Володимир Зеленський із посиланням на дані розвідки заявив, що в прикордонних регіонах Білорусі облаштовують дороги у напрямку до нашої країни і йде налагодження артилерійських позицій.

"Вважаємо, що Росія ще раз намагатиметься втягнути у свою війну Білорусь. Доручив відповідними каналами обумовити фактичне керівництво Білорусі щодо готовності України захищати свою землю і незалежність. Характер і наслідки нещодавніх подій у Венесуелі мають стримувати керівництво Білорусі від помилок", — написав глава держави в соцмережах.

Нагадаємо, Лукашенко заявив, що в США немає ніякої демократії, і звинуватив Штати у вбивствах людей у світі.

При цьому ще 20 березня він після зустрічі зі спеціальним посланником США Джоном Коулом розповідав, що триває підготовка "великої угоди" зі Сполученими Штатами Америки.