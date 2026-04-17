"Вы диктаторы": Лукашенко после заявлений о "сделке" набросился на США

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что в США нет никакой демократии.

По словам диктатора, это показала всему миру война США и Израиля против Ирана. Такое заявление Лукашенко сделал в новом интервью пропагандистского телеканала RT, цитирует его слова государственное агентство "БЕЛТА"

"Вы только говорите о какой-то демократии, о правах человека, все это болтовня. Ваша политика в Венесуэле, угрозы Кубе и война на Ближнем Востоке, ну и другие вещи говорят о том, что вы самые настоящие диктаторы. Никакие вы не демократы. Никакой демократии прав человека нет. Слушайте какие права человека, если вы разбомбили школу? Если вы за права человека, то дайте человеку осуществить главное право — право на жизнь. Человек хотел жить, особенно детишки, вы их уничтожили", — заявил Лукашенко.

Белорусский диктатор общаясь с журналистом Ричардом Санчесом, еще недавно радостно анонсировал "большую сделку" с США, а сегодня набросился на США с обвинениями об убийствах людей в мире.

"Поэтому никаких у вас прав человека нет. У вас есть интересы, в данном случае нефть, газ, контроль над ними. Эти интересы вы добываются любым способом. И в частности военным. Вы готовы бомбить, ломать, крошить, несмотря ни на какие права человека. Это является основой диктатуры. Поэтому у нас демократии вам придется учиться. И у нас в сто раз этой демократии больше, чем у вас. Реальная демократия, реальные права человека. О каких правах человека вы можете рассуждать, если вы убиваете людей? Убили человека! Какие у него права? Он мертв", — сказал Лукашенко.

Напомним, что 20 марта самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко после встречи со специальным посланником США Джоном Коулом рассказал, что идет подготовка "большого соглашения" с Соединенными Штатами Америки. Белорусский диктатор также сообщил, что на повестке дня переговоров с США есть не только возобновление работы посольств, но и тема ядерных материалов.

Также Александр Лукашенко, который 19 марта встретился со специальным посланником США Джоном Коулом и американской делегацией, попросил передать Трампу, чтобы тот не воевал с его союзниками на Ближнем Востоке.