"Ви диктатори": Лукашенко після заяв про "угоду" накинувся на США

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив, що у США нема ніякої демократії.

За словами диктатора, це показала всьому світу війна США та Ізраїлю проти Ірану. Таку заяву Лукашенко зробив в новому інтерв'ю пропагандистського телеканалу RT, цитує його слова державна агенція "БЕЛТА"

"Ви тільки кажете про якусь демократію, про права людини, все це балаканина. Ваша політика у Венесуелі, погрози Кубі і війна на Близькому Сході, ну й інші речі говорять про те, що ви справжнісінькі диктатори. Ніякі ви не демократи. Жодної демократії прав людини немає. Слухайте які права людини, якщо ви розбомбили школу? Якщо ви за права людини, то дайте людині здійснити головне право – право на життя. Людина хотіла жити, особливо дітлахи, ви їх знищили", — заявив Лукашенко.

Відео дня

Білоруський диктатор спілкуючись із журналістом Річардом Санчесом, ще нещодавно радісно анонсував "велику угоду" із США, а сьогодні накинувся на США із звинуваченнями про вбивства людей у світі.

"Тому жодних у вас прав людини нема. У вас є інтереси, у цьому випадку нафта, газ, контроль над ними. Ці інтереси ви добуваються будь-яким способом. І зокрема військовим. Ви готові бомбити, ламати, кришити, незважаючи на жодні права людини. Це є основою диктатури. Тому в нас демократії вам доведеться вчитися. І в нас у сто разів цієї демократії більше, ніж у вас. Реальна демократія, реальні права людини. Про які права людини ви можете міркувати, якщо ви вбиваєте людей? Вбили людину! Які в нього права? Він мертвий", — сказав Лукашенко.

Нагадаємо, що 20 березня самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко після зустрічі зі спеціальним посланцем США Джоном Коулом розповів, що йде підготовка "великої угоди" зі Сполученими Штатами Америки. Білоруський диктатор також повідомив, що на порядку денному переговорів із США є не лише відновлення роботи посольств, але й тема ядерних матеріалів.

Також Олександр Лукашенко, який 19 березня зустрівся із спеціальним посланцем США Джоном Коулом та американською делегацією, попросив передати Трампу, щоб той не воював з його союзниками на Близькому Сході.