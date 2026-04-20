"У нас достаточно оружия": Лукашенко пригрозил странам НАТО и Украине

Самопровозглашенный белорусский президент Александр Лукашенко предупредил соседние с Беларусью страны о том, что готов использовать все оружие, в том числе и ядерное, если эти государства нападут на его страну. В частности, он решил угрожать и Украине.

Среди других государств Лукашенко выделил Эстонию, Латвию, Литву и Польшу, которые входят в НАТО. Об этом белорусский диктатор сказал в интервью российскому пропагандистскому телеканалу RT, передает "Белта".

По его словам, Беларусь не хочет начинать войну, но готова защищаться и использовать все имеющиеся средства для обороны, если кто-то "осуществит агрессию против Беларуси".

"Это не означает, что мы завтра же, если начнется там какое-то противостояние, ударим ядерным оружием по тем странам, через которые или с территории которых будет совершена на нас агрессия. У нас достаточно другого оружия, чтобы противостоять этому", — заявил он.

Відео дня

Кроме того, он готов обратиться за помощью к своему союзнику — России.

"Если мы увидим, что это будет угрожать существованию Беларуси, то не только мы, но и согласно нашему договору с Российской Федерацией... Мало не покажется. И мы применим все, что у нас есть", — сказал он.

Напомним, что Госдума РФ в первом чтении поддержала законопроект, который позволяет применять армию за рубежом под предлогом "защиты граждан". В Кремле связывают это с предупреждениями Запада о возможных новых конфликтах.

Более того, немецкое издание BILD обнародовало карту возможного российского наступления на Балтию. По ней, РФ может атаковать Эстонию, Латвию и Литву одновременно с нескольких направлений, в частности из России, Калининградской области и Беларуси. Основными целями названы Таллинн, Рига и Вильнюс.

А советник по вопросам СМИ Департамента стратегических коммуникаций Минобороны Эстонии Лийза Тагель рассказала, что тема Нарвы активно используется российской стороной как инструмент информационного воздействия. По ее словам, речь идет о простой, но эффективной тактике: создать резонанс вокруг вопроса, который на самом деле не является чувствительным для большинства эстонского общества, в том числе и для самих жителей города.