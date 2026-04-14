Под предлогом "защиты граждан": Путин сможет официально применять армию РФ за рубежом, — СМИ

Государственная дума России в первом чтении поддержала законопроект, который фактически позволяет применять российскую армию за пределами страны под предлогом "защиты граждан РФ". Кремлевские СМИ отмечают, что новая инициатива появилась на фоне растущих предупреждений со стороны Запада о возможной подготовке Москвы к новым конфликтам.

Как говорится в материале российского агентства "Интерфакс", законопроект предусматривает, что президент России получит право использовать вооруженные силы за рубежом в случаях, когда, по мнению Кремля, возникает необходимость защитить россиян. В пояснительной записке к документу указано, что речь идет о ситуациях, когда граждан РФ за рубежом задерживают, удерживают под стражей или привлекают к уголовной ответственности.

Особое внимание авторы законопроекта обращают на случаи, когда такие решения принимают иностранные или международные суды, юрисдикцию которых Россия не признает — например, если они не основываются на международных соглашениях с участием РФ или решениях Совета Безопасности ООН.

Формально российское законодательство и раньше позволяло президенту реагировать на действия иностранных государств или организаций, которые Москва считает противоречащими ее интересам. Однако новый законопроект идет дальше — он прямо открывает возможность для применения военной силы за пределами страны.

Во время обсуждения документа председатель комитета Госдумы по обороне Андрей Картаполов заявил, что такие изменения якобы нужны для защиты российских граждан и компаний за рубежом, а также как ответ на "антироссийскую политику", которую, по его словам, проводят другие государства.

В то же время, как обращает внимание издание The Moscow Times, появление этой инициативы не случайно. Оно совпало с рядом заявлений от НАТО и европейских разведок о том, что Россия может готовиться к более широкому противостоянию с Западом. В частности, еще летом 2025 года в немецкой разведке предупреждали о риске провокаций в странах Балтии по сценарию, похожему на события в Крыму.

О возможном обострении говорят и военные. К примеру, начальник Генерального штаба Франции генерал Фабьен Мандон ранее призвал союзников готовиться к потенциальному столкновению с Россией в ближайшие три-четыре года. Более того, аналитики Института изучения войны также считают, что определенные подготовительные процессы уже идут. Они обращают внимание на изменения в структуре российских военных округов, появление новых баз у границы с Финляндией, а также на рост количества диверсий и случаев вмешательства в работу навигационных систем GPS в Европе.

Ранее Фокус писал, западные медиа начали рассматривать возможные сценарии военной агрессии России против стран Балтии. В частности, немецкое издание BILD обнародовало карту вероятного наступления РФ. Предполагается, что Путин может рассматривать сценарий многонаправленного вторжения на Эстонию, Латвию и Литву.

Кроме того, в марте этого года заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично назвал Донбасс "российским" и заявил, что Эстония якобы ранее входила в состав России.