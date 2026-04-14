Під приводом "захисту громадян": Путін зможе офіційно застосовувати армію РФ за кордоном, — ЗМІ

Державна дума Росії у першому читанні підтримала законопроєкт, який фактично дозволяє застосовувати російську армію за межами країни під приводом "захисту громадян РФ". Кремлівські ЗМІ зазначають, що нова ініціатива з’явилася на тлі зростаючих попереджень із боку Заходу про можливу підготовку Москви до нових конфліктів.

Як йдеться в матеріалі російського агентства "Интерфакс", законопроєкт передбачає, що президент Росії отримає право використовувати збройні сили за кордоном у випадках, коли, на думку Кремля, виникає необхідність захистити росіян. У пояснювальній записці до документа зазначено, що йдеться про ситуації, коли громадян РФ за кордоном затримують, утримують під вартою або притягують до кримінальної відповідальності.

Особливу увагу автори законопроєкту звертають на випадки, коли такі рішення ухвалюють іноземні чи міжнародні суди, юрисдикцію яких Росія не визнає — наприклад, якщо вони не ґрунтуються на міжнародних угодах за участю РФ або рішеннях Ради Безпеки ООН.

Формально російське законодавство і раніше дозволяло президентові реагувати на дії іноземних держав чи організацій, які Москва вважає такими, що суперечать її інтересам. Однак новий законопроєкт іде далі — він прямо відкриває можливість для застосування військової сили за межами країни.

Під час обговорення документа голова комітету Держдуми з оборони Андрій Картаполов заявив, що такі зміни нібито потрібні для захисту російських громадян і компаній за кордоном, а також як відповідь на "антиросійську політику", яку, за його словами, проводять інші держави.

Водночас, як звертає увагу видання The Moscow Times, поява цієї ініціативи не випадкова. Вона збіглася з низкою заяв від НАТО та європейських розвідок про те, що Росія може готуватися до ширшого протистояння із Заходом. Зокрема, ще влітку 2025 року в німецькій розвідці попереджали про ризик провокацій у країнах Балтії за сценарієм, схожим на події в Криму.

Про можливе загострення говорять і військові. До прикладу, начальник Генерального штабу Франції генерал Фаб’єн Мандон раніше закликав союзників готуватися до потенційного зіткнення з Росією у найближчі три-чотири роки. Ба більше, аналітики Інституту вивчення війни також вважають, що певні підготовчі процеси вже тривають. Вони звертають увагу на зміни у структурі російських військових округів, появу нових баз біля кордону з Фінляндією, а також на зростання кількості диверсій та випадків втручання в роботу навігаційних систем GPS у Європі.

Раніше Фокус писав, західні медіа почали розглядати можливі сценарії військової агресії Росії проти країн Балтії. Зокрема, німецьке видання BILD оприлюднило карту ймовірного наступу РФ. Припускається, що Путін може розглядати сценарій багатонапрямкового вторгнення на Естонію, Латвію та Литву.

Крім того, у березні цього року заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв публічно назвав Донбас "російським" і заявив, що Естонія нібито раніше входила до складу Росії.