Естонія, як і Донбас "була частиною Росії": у Кремлі знову заговорили про "історичні території"

Російська влада знову вдалася до гучних і провокативних заяв щодо територій інших держав. Так, заступник голови Радбезу РФ Дмитро Медведєв публічно назвав Донбас "російським" і заявив, що Естонія нібито раніше входила до складу Росії.

Про це він написав на своїй сторінці в соцмережі X. У своїй публікації російський чиновник дозволив собі різкі та образливі висловлювання на адресу європейських політиків, зокрема очільниці європейської дипломатії Каї Каллас. Медведєв відреагував на її заяву про те, що Росія висуває претензії на території, які їй ніколи не належали. У відповідь він заявив, що Донбас нібито "був російським" і не належав нікому іншому, а також зробив провокативне твердження, що Естонія раніше входила до складу Росії. Окрім цього, російський посадовець використав образливу лексику, коментуючи слова Каї Каллас.

Публікація заступника голови Радбезу РФ Дмитра Медведєва на сторінці в соцмережі X Фото: Скриншот

"Каллас, на обличчі якої не було жодних ознак інтелекту, знову втрутилася, заявивши, що Росія "вимагає чогось, що ніколи не було її". Донбас! Який був російським і нічий інший. Шкода бути таким дурним у 50 років. Насправді, Естонія (жах!) також була частиною Росії", — написав Дмитро Медведєв на своїй сторінці в X.

До цього, як писало видання Reuters, очільниця європейської дипломатії Кая Каллас заявила, що в Європейському Союзі занепокоєні можливим тиском з боку США на Україну з метою територіальних поступок у переговорах із Росією.

Вона наголосила, що такий підхід вважають помилковим, оскільки, за її словами, Росія висуває вимоги щодо територій, які їй не належать. Каллас також підкреслила, що подібні дії розцінюються як пастка, якої слід уникати.

"Це явно неправильний підхід. Звичайно, це російська тактика переговорів, вони вимагають чогось, що ніколи не було їхнім, і саме тому ми також зазначаємо, що це пастка, в яку ми не повинні потрапляти", – сказав Каллас.

Можливий напад РФ на Естонію — що про це відомо

Нагадаємо, що за словами військового експерта Романа Світана, Росія може розглядати сценарій гібридного вторгнення в Естонію, подібний до подій на Донбасі у 2014 році. Він вважає, що Москва здатна спробувати дестабілізувати ситуацію всередині країни через провокації та інформаційні операції. Експерт також наголосив, що країни Балтії мають бути готовими до таких загроз, адже Росія, на його думку, вже створила передумови для можливих дій у регіоні.

Крім того, екснардеп Борислав Береза звернув увагу на оприлюднену ЗМІ карту можливого наступу Росії на країни Балтії, яка нагадує прогнози напередодні повномасштабної війни проти України. За його словами, цього разу такі сценарії вже не ігнорують, а Естонія, Латвія та Литва активно готуються до потенційних загроз. Зокрема, ймовірні плани передбачають багатонапрямковий наступ, зокрема з території Росії та Білорусі.

Крім того, Фокус писав, що Росія намагається штучно створювати ілюзію сепаратистських настроїв у Нарві через анонімні Telegram-спільноти. Йдеться про мережу керованих із РФ груп, де публікують фейки, заклики до створення псевдореспублік та ведуть інформаційні операції без реальної підтримки на місцях.