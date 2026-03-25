Закриті чати та анонімні куратори: як ФСБ РФ імітує сепаратизм у Нарві, — розслідування

Російська Федерація створила анонімні групи у Telegram, щоб зімітувати сепаратистські настрої у Нарві, яка начебто хоче відділитись від Естонії, ідеться у статті розслідувачів Baltic Sentinel. Кремль не бачить реальної підтримки таких ідей, тому створив безплатні фейки як підставу для вторгнення. Чи можуть віртуальні групи у мережі стати реальною загрозою для Естонії, інших країн Балтії й навіть для Казахстану?

Куратори зі спецслужби РФ контактують з громадянами з Естонії, публікують фейкові фото зброї та вимагають у співрозмовників власним коштом публікувати агітаційні листівки, ідеться у розслідуванні. Агенти Baltic Sentinel проникли в одну з таких спільнот і побачили, що росіяни створили чати з гучними та загрозливими назвами, які вимагають створення "Нарвської народної республіки" в Естонії, "Республіки Латгалії" в Латвії чи "Петропавлівської держави" у Казахстані. З'ясувались, що подібні чати ведуть російські активісти, які рані возили допомогу солдатам ЗС РФ, а тепер імітують сепаратизм там, де його насправді немає.

Медіа розповіло про те, які журналісти проникли у секретний чат "Нарвської республіки" та побачили, як там радіють згадкам у медіа. Зі слів розслідувачів, ці чати "мікроскопічні", а куратор з ніком N-1 вимагає спілкування виключно російською мовою. У чаті ННР, крім куратора, ще двоє осіб, з яких одна — "підсадна качка". У статті зауважили, що другим членом також міг виявитись медійник, який веде власне розслідування. У планах сепаратистів — розкидання агітаційних листівок, агітація, і все — на самофінансуванні, свідчать скриншоти листування.

РФ та Естонія — інформація з чату "Нарввської народної республіки" Фото: Baltic Sentinel

Розслідувачі встановили, що одну з таких груп веде росіянин Ілля Бойков з Санкт-Петербургом, а група певний час займалась допомогою ЗС РФ, наприклад, робили окопні свічки. Дописи — випадкові фото зброї з інтернету, коментарі подій в країнах Балтії, створення власної символіки (прапорів, карт, гербів). У статті підсумували, що такі анонімні напівмертві спільноти не стали популярними серед жителів Естонії.

Аналогічна ситуація з каналами, в які з 2024 троку агітували за створення "Латгалської республіки" на кордоні Латвії та Білорусі. Куратори — громадяни РФ та Білорусі — більшовицькими поглядами, які згодом стали солдатами російської армії. Такоє є схожість з активістами міста Петропавель у Казахстані, які проголосили "Народну раду" та заговорили про відділення.

На думку журналістів, подібні спільноти, на перший погляд, не становить небезпеки. Водночас, пам'ятають досвід України 2014 року, коли "маргіналів" прийшли підтримати російські війська.

"Ці проєкти не отримують реальної підтримки, якщо не втручаються російські військові, як це сталося в Україні", — ідеться у статті.

Зазначимо, Фокус писав про статтю німецького таблоїда Bild, у якій ішлося про пропагандистські листівки задля створення так званої "Нарвської народної республіки". На листівках закликали відділити регіон навколо Нарви від Естонії, оскільки там живе багато росіян. При цьому представники спецслужб запевнили медіа, що загрози не бачать, але за ситуацію стежитимуть.

Нагадуємо, 23 березня медіа опублікували старі карти Bild з напрямками вторгнення РФ у країни Балтії. Тим часом січні 2025 року у мережі з'явились кадри групи солдатів ЗС РФ, які перетнули Чудське озеро та незаконно проникли на територію Естонії.