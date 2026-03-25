Закрытые чаты и анонимные кураторы: как ФСБ РФ имитирует сепаратизм в Нарве, — расследование

Российская Федерация создала анонимные группы в Telegram, чтобы сымитировать сепаратистские настроения в Нарве, которая якобы хочет отделиться от Эстонии, говорится в статье расследователей Baltic Sentinel. Кремль не видит реальной поддержки таких идей, поэтому создал бесплатные фейки как основание для вторжения. Могут ли виртуальные группы в сети стать реальной угрозой для Эстонии, других стран Балтии и даже для Казахстана?

Кураторы из спецслужбы РФ контактируют с гражданами из Эстонии, публикуют фейковые фото оружия и требуют у собеседников за свой счет печатать агитационные листовки, говорится в расследовании. Агенты Baltic Sentinel проникли в одно из таких сообществ и увидели, что россияне создали чаты с громкими и угрожающими названиями, которые требуют создания "Нарвской народной республики" в Эстонии, "Республики Латгалии" в Латвии или "Петропавловского государства" в Казахстане. Выяснилось, что подобные чаты ведут российские активисты, которые раньше возили помощь солдатам ВС РФ, а теперь имитируют сепаратизм там, где его на самом деле нет.

Відео дня

Медиа рассказало о том, как журналисты проникли в секретный чат "Нарвской республики" и увидели, как там радуются упоминаниям в медиа. По словам расследователей, эти чаты "микроскопические", а куратор с ником N-1 требует общения исключительно на русском языке. В чате ННР, кроме куратора, еще два человека, из которых один — "подсадная утка". В статье отметили, что вторым членом также мог оказаться медийщик, который ведет собственное расследование. В планах сепаратистов — разбрасывание агитационных листовок, агитация, и все — на самофинансировании, свидетельствуют скриншоты переписки.

РФ и Эстония — информация из чата "Нарввской народной республики" Фото: Baltic Sentinel

Расследователи установили, что одну из таких групп ведет россиянин Илья Бойков из Санкт-Петербурга, а группа некоторое время занималась помощью ВС РФ, например, делали окопные свечи. Сообщения — случайные фото оружия из интернета, комментарии событий в странах Балтии, создание собственной символики (флагов, карт, гербов). В статье подытожили, что такие анонимные полумертвые сообщества не стали популярными среди жителей Эстонии.

Аналогичная ситуация с каналами, в которые с 2024 года агитировали за создание "Латгальской республики" на границе Латвии и Беларуси. Кураторы — граждане РФ и Беларуси — большевистскими взглядами, которые впоследствии стали солдатами российской армии. Такое есть сходство с активистами города Петропавель в Казахстане, которые провозгласили "Народный совет" и заговорили об отделении.

По мнению журналистов, подобные сообщества, на первый взгляд, не представляет опасности. В то же время, помнят опыт Украины 2014 года, когда "маргиналов" пришли поддержать российские войска.

"Эти проекты не получают реальной поддержки, если не вмешиваются российские военные, как это произошло в Украине", — говорится в статье.

РФ и Эстония — детали

Отметим, Фокус писал о статье немецкого таблоида Bild, в которой говорилось о пропагандистских листовках для создания так называемой"Нарвской народной республики". На листовках призывали отделить регион вокруг Нарвы от Эстонии, поскольку там живет много русских. При этом представители спецслужб заверили медиа, что угрозы не видят, но за ситуацией будут следить.

Напоминаем, 23 марта медиа опубликовали старые карты Bild с направлениями вторжения РФ в страны Балтии. Между тем в январе 2025 года в сети появились кадры группы солдат ВС РФ, которые пересекли Чудское озеро и незаконно проникли на территорию Эстонии.