"Донбас 2014 року": експерт розкрив сценарій нападу Росії на Естонію

Російське військове командування може готувати нове вторгнення — цього разу в Естонію. При цьому вторгнення може відбуватися в гібридному форматі, подібно до дій ЗС РФ у Донецькій та Луганській області в 2014 році.

Усе через те, що цей сценарій вже було відпрацьовано в Україні. Про це заявив військовий експерт, полковник ЗСУ в запасі Роман Світан у коментарі "24 каналу", коментуючи публікацію Bild про те, що Росія готується до вторгнення в Естонію.

"Донбас 2014 року. Отак вони нападатимуть на Естонію один-в-один. Вони нічого не роблять, якщо в них щось пройшло в положительному плані", — заявив Світан.

За його словами, росіяни намагатимуться розхитати ситуацію всередині Естонії, "створивши образ розіп'ятого хлопчика, знайшовши у воєнторгах зброю".

Експерт попередив, що країни Балтії повинні бути готовими до внутрішніх потрясінь, зокрема, уважно мають діяти спецслужби.

Світан наголосив, що Росія створила чимало майданчиків для можливого вторгнення, зокрема, у тій же Нарві, де його створювали за рахунок інфільтрації.

"Треба бути до дзеркальних ударів при російській інтервенції. Причому бити одразу по Москві та по Пітеру. Краще по Москві балістикою. Це оптимальний варіант. Будь який кривий погляд на естонців з боку Росії, перша куля, яка піде в Нарву має викликати шквал ударів по центрам прийняття рішень у Пітері та Москві", — заявив він.

Експерт пояснив, що Московський та Ленінградський воєнні округи створені навмисно задля вторгнення до країн Балтії. Тож, на його думку, естонці першими потраплять під удар, а пізніше РФ вторгатиметься в Литву та Латвію.

Раніше видання Bild опублікувало статтю про підготовку РФ до вторгнення в Естонію. Зокрема, жителі Естонії побачили у мережі серію відео та дописів про створення так званої "Нарвської народної республіки".

Тим часом у березні у Державній Думі РФ готує законопроєкт про те, що Москва дозволяє використовувати збройні сили на території інших країн для захисту росіян: аналогічне рішення щодо України вийшло 1 березня 2014 року.

Влітку 2025 року Фокус опублікував переклад статті західних аналітиків, які дослідили можливість вторгнення РФ в Естонію або в інші країни Балтії. Серед іншого, ішлося про особливі умови, на яких РФ окупувала країни Балтії у 18 столітті, про досі незатверджений кордон у районі Нарви та про російськомовних, які живуть неподалік від російсько-естонського кордону.