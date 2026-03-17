"Донбасс 2014 года": эксперт раскрыл сценарий нападения России на Эстонию

Российское военное командование может готовить новое вторжение — на этот раз в Эстонию. При этом вторжение может происходить в гибридном формате, подобно действиям ВС РФ в Донецкой и Луганской области в 2014 году.

Все потому, что этот сценарий уже был отработан в Украине. Об этом заявил военный эксперт, полковник ВСУ в запасе Роман Свитан в комментарии "24 каналу", комментируя публикацию Bild о том, что Россия готовится к вторжению в Эстонию.

"Донбасс 2014 года. Так они будут нападать на Эстонию один-в-один. Они ничего не делают, если у них что-то прошло в положительном плане", — заявил Свитан.

По его словам, россияне будут пытаться расшатать ситуацию внутри Эстонии, "создав образ распятого мальчика, найдя в военторгах оружие".

Эксперт предупредил, что страны Балтии должны быть готовыми к внутренним потрясениям, в частности, внимательно должны действовать спецслужбы.

Свитан отметил, что Россия создала немало площадок для возможного вторжения, в частности, в той же Нарве, где его создавали за счет инфильтрации.

"Надо быть к зеркальным ударам при российской интервенции. Причем бить сразу по Москве и по Питеру. Лучше по Москве баллистикой. Это оптимальный вариант. Любой кривой взгляд на эстонцев со стороны России, первая пуля, которая пойдет в Нарву должна вызвать шквал ударов по центрам принятия решений в Питере и Москве", — заявил он.

Эксперт пояснил, что Московский и Ленинградский военные округа созданы намеренно для вторжения в страны Балтии. Поэтому, по его мнению, эстонцы первыми попадут под удар, а позже РФ будет вторгаться в Литву и Латвию.

Ранее издание Bild опубликовало статью о подготовке РФ к вторжению в Эстонию. В частности, жители Эстонии увидели в сети серию видео и сообщений о создании так называемой "Нарвской народной республики".

Тем временем в марте в Государственной Думе РФ готовит законопроект о том, что Москва разрешает использовать вооруженные силы на территории других стран для защиты россиян: аналогичное решение по Украине вышло 1 марта 2014 года.

Летом 2025 года Фокус опубликовал перевод статьи западных аналитиков, которые исследовали возможность вторжения РФ в Эстонию или в другие страны Балтии. Среди прочего, речь шла об особых условиях, на которых РФ оккупировала страны Балтии в 18 веке, о до сих пор неутвержденной границе в районе Нарвы и о русскоязычных, живущих неподалеку от российско-эстонской границы.