Эстония, как и Донбасс "была частью России": в Кремле снова заговорили об "исторических территориях"

Российские власти снова прибегли к громким и провокационным заявлениям в отношении территорий других государств. Так, заместитель председателя Совбеза РФ Дмитрий Медведев публично назвал Донбасс "российским" и заявил, что Эстония якобы ранее входила в состав России.

Об этом он написал на своей странице в соцсети X. В своей публикации российский чиновник позволил себе резкие и оскорбительные высказывания в адрес европейских политиков, в частности руководительницы европейской дипломатии Кайи Каллас. Медведев отреагировал на ее заявление о том, что Россия выдвигает претензии на территории, которые ей никогда не принадлежали. В ответ он заявил, что Донбасс якобы "был российским" и не принадлежал никому другому, а также сделал провокационное утверждение, что Эстония ранее входила в состав России. Кроме этого, российский чиновник использовал оскорбительную лексику, комментируя слова Каи Каллас.

Відео дня

Публикация заместителя председателя Совбеза РФ Дмитрия Медведева на странице в соцсети X Фото: Скриншот

"Каллас, на лице которой не было никаких признаков интеллекта, снова вмешалась, заявив, что Россия "требует чего-то, что никогда не было ее". Донбасс! Который был российским и ничей другой. Жаль быть таким глупым в 50 лет. На самом деле, Эстония (ужас!) также была частью России", — написал Дмитрий Медведев на своей странице в X.

До этого, как писало издание Reuters, глава европейской дипломатии Кая Каллас заявила, что в Европейском Союзе обеспокоены возможным давлением со стороны США на Украину с целью территориальных уступок в переговорах с Россией.

Она подчеркнула, что такой подход считают ошибочным, поскольку, по ее словам, Россия выдвигает требования относительно территорий, которые ей не принадлежат. Каллас также подчеркнула, что подобные действия расцениваются как ловушка, которой следует избегать.

"Это явно неправильный подход. Конечно, это российская тактика переговоров, они требуют чего-то, что никогда не было их, и именно поэтому мы также отмечаем, что это ловушка, в которую мы не должны попадать", — сказал Каллас.

Возможное нападение РФ на Эстонию — что об этом известно

Напомним, что по словам военного эксперта Романа Свитана, Россия может рассматривать сценарий гибридного вторжения в Эстонию, подобный событиям на Донбассе в 2014 году. Он считает, что Москва способна попытаться дестабилизировать ситуацию внутри страны через провокации и информационные операции. Эксперт также отметил, что страны Балтии должны быть готовы к таким угрозам, ведь Россия, по его мнению, уже создала предпосылки для возможных действий в регионе.

Кроме того, экс-нардеп Борислав Береза обратил внимание на обнародованную СМИ карту возможного наступления России на страны Балтии, которая напоминает прогнозы накануне полномасштабной войны против Украины. По его словам, на этот раз такие сценарии уже не игнорируют, а Эстония, Латвия и Литва активно готовятся к потенциальным угрозам. В частности, вероятные планы предусматривают многонаправленное наступление, в частности с территории России и Беларуси.

Кроме того, Фокус писал, что Россия пытается искусственно создавать иллюзию сепаратистских настроений в Нарве через анонимные Telegram-сообщества. Речь идет о сети управляемых из РФ групп, где публикуют фейки, призывы к созданию псевдореспублик и ведут информационные операции без реальной поддержки на местах.