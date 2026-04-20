Путин хочет повторить "донецкий сценарий" в Эстонии: в Минобороны раскрыли план РФ

Министерство обороны Эстонии заявило, что информационные кампании вокруг якобы угрозы для Нарвы являются элементом сознательной провокационной стратегии России. В Таллинне убеждены, что подобные вбросы не имеют под собой реальной почвы и направлены прежде всего на разжигание напряжения и внутреннего раскола в обществе.

Как рассказала советник по вопросам СМИ Департамента стратегических коммуникаций Минобороны Эстонии Лийза Тагель в комментарии изданию "РБК-Украина", тема Нарвы активно используется российской стороной как инструмент информационного воздействия. По ее словам, речь идет о простой, но эффективной тактике: создать резонанс вокруг вопроса, который на самом деле не является чувствительным для большинства эстонского общества, в том числе и для самих жителей города.

Она подчеркнула, что главная цель таких действий — спровоцировать эмоциональную реакцию, которая лишь усиливает желаемый для Кремля эффект. Более того, чрезмерное реагирование на подобные информационные атаки может иметь и нежелательные правовые последствия.

В общем, присутствие русскоязычного населения в стране не является причиной потенциальной агрессии со стороны России, а лишь используется как удобный повод. Реальная же угроза, по словам Тагель, заключается в более широкой геополитической стратегии Москвы, которая предусматривает ослабление НАТО и подрыв стабильности в Европе.

Сейчас страны Балтии остаются среди наиболее уязвимых в смысле безопасности регионов Европы. Ключевое значение имеет Сувалкский коридор — стратегически важная территория, которая в случае обострения может быть использована для отрезания Литвы, Латвии и Эстонии от остальных союзников. В то же время каждая из этих стран имеет и собственные локальные слабые места, которые могут стать объектами гибридного влияния. Среди них — Нарва, Даугавпилс и Игналина, где исторически проживает значительная часть русскоязычного населения.

Параллельно с информационными операциями Россия создает и формальные основания для возможных действий. В частности, в апреле Государственная дума РФ поддержала законопроект, который позволяет использовать российские войска за рубежом под предлогом "защиты граждан". В то же время в медийном пространстве активно продвигаются идеи создания так называемых псевдореспублик, в частности "Нарвской народной республики". По оценкам европейских экспертов, такие нарративы могут быть частью подготовительного этапа к потенциальной эскалации.

Отдельное внимание привлекает и тема беспилотников, и как ранее рассказывал министр иностранных дел Украины Андрей Сибига, российская сторона может намеренно менять маршруты дронов в сторону Балтийских стран, чтобы впоследствии использовать эти инциденты в пропагандистских целях. В эстонском Минобороны эту информацию не подтвердили, однако и не стали ее опровергать.

В то же время Москва усиливает риторику в отношении стран Балтии, обвиняя их в якобы содействии атакам украинских беспилотников. Представители российского МИД уже публично угрожали "ответом" в случае продолжения такой политики.

На фоне роста рисков страны региона активизируют подготовку к возможным сценариям развития событий. Эстония, в частности, уже довела уровень оборонных расходов до 5% ВВП. Значительное внимание уделяется не только сотрудничеству в рамках НАТО, но и развитию собственных оборонных возможностей, в частности систем территориальной обороны, которые во многом ориентируются на украинский опыт.

Впрочем, несмотря на общее осознание угрозы со стороны России, в странах Балтии сохраняются и внутренние вызовы. В части общества, особенно в отдельных регионах, до сих пор присутствуют скептические или пророссийские настроения, что может влиять на политические решения в сфере безопасности. Эксперты обращают внимание, что наиболее уязвимой в этом плане остается Латвия — из-за сочетания ограниченных ресурсов и менее выраженного политического консенсуса по оборонной политике.

Напомним, что Госдума РФ в первом чтении поддержала законопроект, который позволяет применять армию за рубежом под предлогом "защиты граждан". В Кремле связывают это с предупреждениями Запада о возможных новых конфликтах.

Более того, немецкое издание BILD обнародовало карту возможного российского наступления на Балтию. По ней, РФ может атаковать Эстонию, Латвию и Литву одновременно с нескольких направлений, в частности из России, Калининградской области и Беларуси. Основными целями названы Таллинн, Рига и Вильнюс.