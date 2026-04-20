"У нас достатньо зброї": Лукашенко пригрозив країнам НАТО та Україні

Самопроголошений білоруський президент Олександр Лукашенко попередив сусідні із Білоруссю країни про те, що готовий використати всю зброю, зокрема і ядерну, якщо ці держави нападуть на його країну. Зокрема, він вирішив погрожувати і Україні.

Серед інших держав Лукашенко виділив Естонію, Латвію, Литву та Польщу, які входять до НАТО. Про це білоруський диктатор сказав у інтерв'ю російському пропагандистському телеканалу RT, передає "Белта".

За його словами, Білорусь не хоче починати війну, але готова захищатися та використати всі наявні засоби для оборони, якщо хтось "здійснить агресію проти Білорусі".

"Це не означає, що ми завтра ж, якщо почнеться там якесь протистояння, вдаримо ядерною зброєю по тих країнах, через які або з території яких буде скоєна на нас агресія. У нас достатньо іншої зброї, щоб протистояти цьому", — заявив він.

Крім того, він готовий звернутися по допомогу до свого союзника — Росії.

"Якщо ми побачимо, що це загрожуватиме існуванню Білорусі, то не тільки ми, а й згідно з нашим договором з Російською Федерацією… Мало не здасться. І ми застосуємо все, що у нас є", — сказав він.

Нагадаємо, що Держдума РФ у першому читанні підтримала законопроєкт, який дозволяє застосовувати армію за кордоном під приводом "захисту громадян". У Кремлі пов’язують це з попередженнями Заходу про можливі нові конфлікти.

Ба більше, німецьке видання BILD оприлюднило карту можливого російського наступу на Балтію. За нею, РФ може атакувати Естонію, Латвію та Литву одночасно з кількох напрямків, зокрема з Росії, Калінінградської області та Білорусі. Основними цілями названо Таллінн, Ригу та Вільнюс.

А радниця з питань ЗМІ Департаменту стратегічних комунікацій Міноборони Естонії Лійза Тагель розповіла, що тема Нарви активно використовується російською стороною як інструмент інформаційного впливу. За її словами, йдеться про просту, але ефективну тактику: створити резонанс довкола питання, яке насправді не є чутливим для більшості естонського суспільства, зокрема і для самих мешканців міста.