"Церемониться не будем": Лукашенко заявил, что готов встретиться с Зеленским

Самопровозглашенный президент Беларуси Александр Лукашенко заявил о том, что готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в любой точке Беларуси или Украины.

В то же время он заявил, что его страна не будет ни на кого нападать. В частности, Беларусь не планирует вступать в войну против Украины на стороне России. Лукашенко цитирует белорусское издание БЕЛТА.

По его словам, он готов к встрече с Зеленским для обсуждения белорусско-украинских отношений и о перспективах.

"Относительно его заявлений, что Беларусь будет втянута в войну, я только что сказал: будет втянута только в одном случае — если на нашу территорию будет осуществлена агрессия", — убеждает Лукашенко.

В то же время в случае нападения он готов "защищать отечество от Бреста до Владивостока", где расположены два государства.

Відео дня

Отдельно Лукашенко отметил, что Беларусь готовится к войне, отметив, что "не будет войны — ну и слава Богу".

"На всякий случай мы готовимся по полной программе. А уж будет война или нет — не от нас зависит. Мы ни с кем не собираемся воевать, если нас никто не будет трогать. Тихая, спокойная, красивая зеленая страна — мы готовы и дальше так жить. Никому мы не угрожаем, ни в коем случае. Но если не дай Бог — церемониться не будем", — заявил он.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытках России втянуть Беларусь в новые военные действия. По его словам, Москва и в дальнейшем использует белорусскую территорию для военного давления и создания угроз соседним государствам.

Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что продолжается подготовка ВС РФ к возможному осуществлению наступательных операций со стороны Беларуси.

18 мая стало известно, что Беларусь ввела ограничения на посещение лесов в 19 районах, большинство из которых расположены вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой. Экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун заявил, что такая ситуация может иметь военно-политическое значение.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса пояснил, что Украина будет рассматривать Беларусь, как потенциальную угрозу до тех пор, пока в Минске сохраняется лояльный российскому диктатору Владимиру Путину режим.

Напомним, Беларусь вместе с Россией начала учения по боевому применению ядерного оружия. Во время тренировок военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов, их подготовку к применению и перемещение из неподготовленных районов по всей территории страны.Ранее стало известно, что Беларусь совместно с РФ проводит учения по применению ядерного оружия. Во время маневров военные отрабатывают транспортировку, подготовку и перемещение ядерных боеприпасов по территории страны.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия пытается втянуть Беларусь в новый этап войны. По его словам, Кремль продолжает использовать территорию страны для военного давления и угроз соседним государствам.