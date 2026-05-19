"Фронт еще увеличится": Сырский подтвердил, что Россия может осуществить наступление из Беларуси

Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский рассказал о том, что враг проводит наступательные действия на ряде направлений фронта. В то же время продолжается подготовка ВС РФ к возможному осуществлению наступательных операций со стороны Беларуси.

Сейчас Генштаб ВС врага проводит подготовку и просчитывает возможную операцию с севера Украины. Об этом генерал заявил в интервью изданию "Милитарный".

"Они (россияне — ред.) пытаются проводить интенсивные наступательные действия. Особенность заключается в том, что они сейчас концентрируются на нескольких направлениях главных — это Покровское, Очеретовское, Александровское, Константиновское, Лиманское и частично Купянское. Также проводятся действия невысокой интенсивности вдоль государственной границы — в Харьковской и Сумской области", — пояснил Сырский.

Зато украинские военные проводят наступательные и контрнаступательные действия там, где это возможно. В частности, во время предыдущего наступления, которое завершилось в конце апреля, Силы обороны освободили около 500 квадратных километров.

Відео дня

В то же время он пояснил, что существует реальная угроза военной операции России с территории Беларуси.

"Мы знаем, что российский Генштаб активно просчитывает и готовит наступательные операции с Севера. Это значит, что фронт еще увеличится", — пояснил главнокомандующий ВСУ.

Ранее сообщалось, что президент Украины Владимир Зеленский заявил о попытках России втянуть Беларусь в новые военные действия. По его словам, Москва и в дальнейшем использует белорусскую территорию для военного давления и создания угроз соседним государствам.

18 мая стало известно, что Беларусь ввела ограничения на посещение лесов в 19 районах, большинство из которых расположены вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой. Экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун заявил, что такая ситуация может иметь военно-политическое значение.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса пояснил, что Украина будет рассматривать Беларусь, как потенциальную угрозу до тех пор, пока в Минске сохраняется лояльный российскому диктатору Владимиру Путину режим.

Напомним, Беларусь вместе с Россией начала учения по боевому применению ядерного оружия. Во время тренировок военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов, их подготовку к применению и перемещение из неподготовленных районов по всей территории страны.