"Фронт ще збільшиться": Сирський підтвердив, що Росія може здійснити наступ з Білорусі

Головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський розповів про те, що ворог проводить наступальні дії на низці напрямків фронту. Водночас триває підготовка ЗС РФ до можливого здійснення наступальних операцій з боку Білорусі.

Наразі Генштаб ЗС ворога проводить підготовку та прораховує можливу операцію з півночі України. Про це генерал заявив у інтерв'ю виданню "Мілітарний".

"Вони (росіяни — ред.) намагаються проводити інтенсивні наступальні дії. Особливість полягає в тому, що вони зараз концентруються на декількох напрямках головних — це Покровський, Очеретівський, Олександрівський, Костянтинівський, Лиманський та частково Куп'янський. Також проводяться дії невисокої інтенсивності вздовж державного кордону — у Харківській та Сумській області", — пояснив Сирський.

Натомість українські військові проводять наступальні та контрнаступальні дії там, де це можливо. Зокрема, під час попереднього наступу, який завершився наприкінці квітня, Сили оборони визволили близько 500 квадратних кілометрів.

Водночас він пояснив, що існує реальна загроза військової операції Росії з території Білорусі.

"Ми знаємо, що російський Генштаб активно прораховує і готує наступальні операції з Півночі. Це значить, що фронт ще збільшиться", — пояснив головнокомандувач ЗСУ.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у нові військові дії. За його словами, Москва й надалі використовує білоруську територію для військового тиску та створення загроз сусіднім державам.

18 травня стало відомо, що Білорусь запровадила обмеження на відвідування лісів у 19 районах, більшість із яких розташовані поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою. Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, що така ситуація може мати військово-політичне значення.

Водночас заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса пояснив, що Україна розглядатиме Білорусь, як потенційну загрозу до того часу, поки в мінську зберігається лояльний російському диктатору Володимиру Путіну режим.

Нагадаємо, Білорусь разом із Росією розпочала навчання з бойового застосування ядерної зброї. Під час тренувань військові відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів, їхню підготовку до застосування та переміщення з непідготовлених районів по всій території країни.