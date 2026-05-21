"Церемонитися не будемо": Лукашенко заявив, що готовий зустрітися з Зеленським

Самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що готовий до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у будь-якій точці Білорусі чи України.

Водночас він заявив, що його країна не буде ні на кого нападати. Зокрема, Білорусь не планує вступати у війну проти України на боці Росії. Лукашенко цитує білоруське видання БЕЛТА.

За його словами, він готовий до зустрічі з Зеленським задля обгвоорення білорусько-українських відносин та про перспективи.

"Щодо його заяв, що Білорусь буде втягнуто у війну, я тільки що сказав: буде втягнута лише в одному випадку — якщо на нашу територію буде здійснена агресія", — переконує Лукашенко.

Водночас у випадку нападу він готовий "захищати вітчизну від Бреста до Владивостока", де розташовані дві держави.

Окремо Лукашенко зазначив, що Білорусь готується до війни, зазначивши, що "не буде війни — ну і слава Богу".

"Про всяк випадок ми готуємось по повній програмі. А вже буде війна чи ні — не від нас залежить. Ми ні з ким не збираємось воювати, якщо нас ніхто не чіпатиме. Тиха, спокійна, красива зелена країна — ми готові і далі так жити. Нікому ми не погрожуємо, у жодному випадку. Але якщо не дай Бог — церемонитися не будемо", — заявив він.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у нові військові дії. За його словами, Москва й надалі використовує білоруську територію для військового тиску та створення загроз сусіднім державам.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що триває підготовка ЗС РФ до можливого здійснення наступальних операцій з боку Білорусі.

18 травня стало відомо, що Білорусь запровадила обмеження на відвідування лісів у 19 районах, більшість із яких розташовані поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою. Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, що така ситуація може мати військово-політичне значення.

Водночас заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса пояснив, що Україна розглядатиме Білорусь, як потенційну загрозу до того часу, поки в мінську зберігається лояльний російському диктатору Володимиру Путіну режим.

Нагадаємо, Білорусь разом із Росією розпочала навчання з бойового застосування ядерної зброї. Під час тренувань військові відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів, їхню підготовку до застосування та переміщення з непідготовлених районів по всій території країни.

