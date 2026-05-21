Керівництво має бути в тонусі: Зеленський відповів на ймовірну загрозу з боку Білорусі

Президент України Володимир Зеленський побував у місті Славутич на півночі України на тлі чуток про те, що Білорусь, як російський сателіт, може на напасти на нашу країну. За словами президента, в України є спроможність для зміцнення та превентивної роботи щодо територій, звідки може бути загроза.

"У нас є спроможність для зміцнення, є спроможність і превентивно працювати щодо російських територій, звідти може бути загроза, і щодо фактичного керівництва Білорусі, яке має бути в тонусі. Тобто відчувати реально, що наслідки будуть, якщо будуть агресивні дії проти України, проти наших людей", — зазначив президент у вечірньому зверненні.

За словами Володимира Зеленського, він спілкувався з керівниками громад північних регіонів: Київської та Чернігівської областей. І зараз на цих ділянках кордону посилюють захист.

"Це стосується і захисних споруд — фортифікацій та іншого, посилення кордону буде додатково, також наші Сили оборони й безпеки, які є саме на цьому напрямку, — на Чернігів та Київ із території сусідів у Білорусі, яких Росія дуже хоче втягнути в цю війну більше, та з Брянської області", — зазначив Зеленський.

"Ми пам'ятаємо, що у 2022 році наступ був і з території Білорусі також. Ми не забудемо цього. Українські Сили оборони, Сили безпеки, наші розвідки знають, які загрози і як відповідати, відповідати справедливо, безумовно", — підкреслив президент.

Він зазначив, що на кордоні із Білоруссю треба посилювати протиповітряну оборону і міністр оборони України знає цей пріоритет: "Має бути розподіл додаткового обладнання. Він буде. Є ця спроможність. Я очікую доповідь за результатами. Фінансування для усіх наших оборонних заходів на чернігівсько-київському напрямку теж є. Якщо є питання — то питання актуальні. Це питання техніки, ресурсів. Громади можуть самі виконати те, що необхідно. Уряд повинен це забезпечити, профінансувати, допомогти".

Нагадаємо, самопроголошений президент Білорусі Олександр Лукашенко заявив про те, що готовий до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у будь-якій точці Білорусі чи України. Водночас він заявив, що його країна не буде ні на кого нападати.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у нові військові дії. За його словами, Москва й надалі використовує білоруську територію для військового тиску та створення загроз сусіднім державам.

Водночас заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса пояснив, що Україна розглядатиме Білорусь, як потенційну загрозу до того часу, поки в мінську зберігається лояльний російському диктатору Володимиру Путіну режим.