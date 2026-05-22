Загроза для Волинської, Житомирської та Рівненської областей: можливий наступ з Білорусі, — Зеленський

Президент України Володимир Зеленський повідомив, що наступ з Білорусі буде спрямований на Рівне, Житомир та Волинь. Уточнюється, що західні регіони під такою ж загрозою, які інші області на північних кордонах, — Київська та Чернігівська області.

Глава держави відвідав Рівненську область і у вечірньому зверненні уточнив, що загроза наступу з Білорусі є також і для цих українських регіонів. Серед іншого, ішлося про посилення захисту північного кордону, уточнив президент. Відеозвернення, у якому також ішлося про освіту, транспорт та інші місцеві проблеми, було зняте на тлі місцевого храму.

"Ми говорили з керівниками громад, у тому числі про захист цього північного напрямку. Враховуючи загрози, які є", — сказав Зеленський.

Наступ з Білорусі — деталі

Зауважмо, довжина українсько-білоруського кордону — близько 1 тис. км, і на ньому розташовані п'ять українських областей — Волинська, Рівненська, Житомирська, Київська, Чернігівська. При цьому перша спроба наступу з Білорусі у лютому 2022 року бої зачепили дві з п'яти — Київську та Чернігівську (400 км). Під час наступу росіяни рушили вперед колонами бронетехніки, які розтягнулись на сотню кілометрів. Наступ з північного напрямку тривав близько місяця: росіяни відійшли до 2-3 квітня 2022 року. Для такого ривка ЗС РФ зібрали на територію Білорусі 70-тисячну армію, яку приховували фальшивими військовими навчаннями.

Наступ з Білорусі — деталі просування та відступу ЗС РФ лютий-квітень 2022 рік, DeepState Фото: DeepState

Зазначимо, 20 травня президент Зеленський заявив, що отримав дані розвідки щодо загрози наступу з Білорусі. Ішлося про повторну атаку РФ на Київську та Чернігівську область, як то було у перші дні російського вторгнення 2022 році. Наголошувалось, що Сили оборони продовжують укріплювати північний кордон, щоб зупинити спробу нової атаки ЗС РФ. Згодом Зеленський уточнив, що Україна готова завдавати удару на випередження, якщо побачить серйозність намірів противника наступати з Білорусі.

Президент Білорусі Олександр Лукашенко відреагував на інформацію про наступ. З його слів, наступу начебто не буде, оскільки він не бачить для цього підстав. З іншого боку, у Мінську наголосили, що у випадку "вторгнення" буде відповідь, при чому "на допомогу" білорусам прийде російська армія.

Тим часом 19-21 травня 2026 року на території Білорусі пройшли ще одні військові навчання, під час яких тренувались запускати ракети з ОТРК "Искандер", розповіли росЗМІ. При цьому не було інформації, чи привели ЗС РФ нові підрозділи до тих 2 тис. осіб, які перебувають на території сусідньої країни. Мінськ взимку оголосив навчання резервістів, але поки не оголошував додаткову мобілізацію на підсилення власної 40-тисячної армії.

Нагадуємо, у квітня 2026 року медіа розповіли про активне будівництво доріг у Білорусі неподалік українського кордону.