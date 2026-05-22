"Це балаканина": Лукашенко відповів на слова Зеленського про наступ з Білорусі (відео)

Президент Білорусі Олександр Лукашенко назвав "балаканиною" слова президента України Володимира Зеленського про новий наступ Росії з півночі. Білорусь відреагує лише у випадку, якщо буде вторгнення з боку України, пролунало під час зустрічі з медіа з нагоди російсько-білоруських ядерних навчань.

Український президент "перебуває під тиском" і тому може не вірно оцінювати ситуацію, ідеться у фрагменті виступу Лукашенка у Telegram-каналі "ПУЛ первого". З іншого боку, він визнав, що "не все знає" і що "це його [Зеленського] справа".

Білоруський президент заявив, не реагує на повідомлення з Києва і від Зеленського, і запевнив, що буде відповідь лише у випадку "втягування Білорусі у війну". Якщо ж таке станеться, то підключиться РФ і будуть разом "захищати вітчизну" — тобто дві держави на території "від Бреста до Владивостоку". Лукашенко кілька разів повторив, що Білорусь не планує втягуватись у війну, бо немає потреби "ні цивільної, ні військової".

Відео дня

Серед іншого, посадовець відповів на питання журналістів про ядерні навчання, на які "гучно" реагують на Заході. Він пояснив, що ідеться про "істерію", а білоруська армія, своєю чергою, стежить за ситуацією на кордоні НАТО. Крім того, на думку президента Білорусі, таким чином Заходу посилають "сигнал", що "у нас" є сучасна та потужна зброя.

Наступ з Білорусі — деталі

Зазначимо, 20 травня президент Володимир Зеленський заявив, що отримав дані розвідки щодо можливого наступу РФ з Білорусі. Зі слів глави держави, є ймовірність удару з півночі: з території Білорусі та Брянської області РФ у бік Київської та Чернігівської області України.

Заява Зеленського пролунала під час військових навчань армії РФ та Білорусі, під час який пройшли тренування на ОТРК "Іскандер", які Москва відправила мінське. До всього, російське Міноборони заявило, що відправило ядерні боєголовки у сховище на території сусідньої країни. Тим часом президент Білорусі кілька разів озвучив тези про те, що білоруси повинні "мобілізуватись", тим часом у лютому Міноборони РБ провело збори резервістів і перевірило бойову готовність. Водночас Лукашенко заявив, що вступить у війну, якщо буде наступ з "іншого боку": тоді ітиметься про "захист", і у цьому випадку буде допомога РФ.

Нагадуємо, президент Зеленський повідомив, як буде діяти Україна і чи будуть ЗСУ чекати нападу з боку Білорусі, щоб лише тоді відреагувати. Тим часом західні медіа розповіли про ще одну зброю РФ, якій немає аналогів у світі: ішлося про ядерні боєголовки, які розмістять на морському дні на глибині 200 м.