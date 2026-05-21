РФ розміщує ядерні ракети "Скіф" на морському дні на глибині 200 м: який план Кремля, — ЗМІ

Російська Федерація планує розмістити міжконтинентальні ядерні ракети у спеціальних контейнерах або в шахтах на морському дні, встановила розвідка НАТО. Ракети перебуватимуть на глибині 200 м і тому їх буде важко нейтралізувати, якщо виникне необхідність. Пуски можуть відбуватись за участі експериментального підводного човна Б-90 "Саров", при чому вже провели кілька успішних випробувань.

Ракети "Скіф" з ядерними боєголовками стартуватимуть з морського дна, ідеться у матеріалі німецького медіа Tagesschau. Для пуску росіяни використають субмарину "Скіф" та начебто мирне дослідницьке судно "Звьоздочка", яке насправді займається не цивільними справами й не наукою.

Розслідування німецьких медіа стосується таємного проєкту "Скіф". Матеріал ґрунтується на власних даних і на інформації, отриманій розвідкою НАТО. Увагу привернуло дослідницьке судно "Звьоздочка", яке базується у порту Сєвєродвінська у Білому морі на півночі РФ. За кораблем кілька місяців стежили: з'ясувалось, що він перевозив важке обладнання для російських військових у Північному Льодовитому океані. Траєкторія "Звьоздочки", супутникові фото, наукові бази даних, таємні документи, розмови з експертами та військовими довели, що проєкт "Скіф" справді існує, і він стосується розміщення ядерних ракет на морському дні.

"По-перше, їх нейтралізація видається дуже дорогою. По-друге, цей метод дає можливість заощадити на підводних човнах та їхньому персоналі", — навели медіа коментар військово-морського офіцера та науковця Хельге Адріанса.

Згідно з даними західних розвідок, ядерні ракети розмістять у шахтах чи контейнерах на морському дні на глибині 100-200 м. Передбачається, що вони зберігатимуться тривалий час під водою, а, якщо виникне потреба, то їх запустять дистанційно. Для реалізації цього задум використовують субмарину Б-90 "Саров" та корабель "Звьоздочка", написало медіа з посилання на джерела у НАТО.

Ядерна зброя РФ — підводний човен Б-90 Саров Фото: З відкритих джерел

У 1980 році США мали схожий проєкт "Косатка": ракета перебувала у контейнері, прикріпленому до морського дна. Для пуску контейнер відокремлювався від дна, підіймався на поверхню води та звідти робили пуск. У США це залишилось на рівні ескізів, тим часом у РФ помітили патенти, які довели, що робота прожується. Розслідувачі написали, що ідеться про ракету "Скіф", яка є модифікацією ракети "Сінєва" для підводних човнів. Перші випробування могли відбутись у 2018 році, коли Кремль вихвалявся шістьма новими видами зброї, яка не має аналогів у світі.

Офіційно російська влада, а також НАТО, не підтвердила існування цього проєкту, написало медіа. Але те, що він існує, підтверджують слова екскомандувача Повітряно-космічних сил РФ Віктора Бондарєва, який заявив, що ракети "Скіф" "заховані на морському дні, і є частиною арсеналу російських збройних сил".

Ядерна зброя РФ — ракета Р-29РМУ2 Синева Фото: З відкритих джерел

Ядерна зброя РФ — деталі

Б-90 "Саров" — російський підводний човен проєкту 20120 "Сарган", який спустили на воду у 2007 році. Призначення субмарини — випробування нових зразків зброї та військової техніки. Основні характеристики: водотонажність 3950 тонн, довжина 98 м, ширина 7 м, час автономної роботи 90 днів, озброєння — ПЗРК "Голка", "Верба", велика пускова установка на носі та дві торпедні установки по боках.

Р-29РМУ2 "Синева" — балістична ракета для пуску з підводних човнів (кодова назва НАТО Skiff), яку взяли на озброєння з 2007 року і планували виготовити близько 100 шт. Дальність — 8 300-11 500 км, швидкість — 22 Маха.

Зазначимо, 19-21 травня ЗС РФ почали військові навчання, які охопили Стратегічні ракетні війська, Північний і Тихоокеанський флот і також Збройні сили Республіки Білорусь з ОТРК "Искандер". Російське Міноборони опублікували кадри з тренувань, на якому фігурували близько десятка вантажівок: вони виїхали в ліси та імітували заряджання пускової установки. Москва також повідомила, що перемістила на територію Білорусі ядерні боєзаряди, порушивши цим світові угоди про ядерне нерозповсюдження.

Нагадуємо, президент РФ Володимир Путін провів парад 9 травня і після цього зробив пробний пуск стратегічної балістичної ракети "Сармат", яка летить на 30 тис. км.