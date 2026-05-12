Путін заявив про пуск ракети "Сармата" і про "Орєшнік", який отримає ядерний заряд (відео)

Міністерство оборони Російської Федерації повідомило про успішні випробування міжконтинентальної ракети "Сармат" і про те, що новий ракетний комплекс стає на бойове чергування. Відомство опублікувало кадри пуску ракети, яка здатна майже повністю облетіти екватор. Тим часом президент РФ Володимир Путін перелічив арсенал Кремля і повідомив про можливість встановлення ядерного заряду на ракету "Орєшнік". Якими ураження пригрозив очільник Кремля?

У Кремлі вислухали звіт командувача Ракетними військами стратегічного призначення (РВСП) РФ Каракаєва, повідомило росЗМІ "РИА Новости" у Telegram-каналі. Росіянин запевнив Путіна, що випробування ракети "Сармат" пройшли успішно і що перший ракетний комплекс стане на бойове чергування до кінця 2026 року. Після цього президент РФ перелічив далекобійні засоби ураження, які росіяни розробляли з 90-х років минулого століття, і заявив, що ракету "Орєшнік", за потреби, справді можуть встановити ядерну боєголовку.

У каналі Міноборони РФ опублікували кадри пуску ракети "Сармат" з установки, яка замінить старий радянський комплекс "Воєвода", і заявили, що він відбувся об 11:15 (часовий пояс не вказано, ймовірно, Москва). Перші секунди запису показують командний центр у російському бункері, а потім — пуск ракети з трьох ракурсів. Уточнюється, що ракетний полк з вказаним комплексом встане на бойове чергування у Красноярському краї РФ: відстань до України — 3 тис. км, до Аляски в США — 5 тис. км.

Путін, своєю чергою, подякував Міноборони РФ і заявив, що росіяни були стурбовані питаннями безпеки з моменту виходу США з угоди про ПРО (лютий 2002 року). Після цього російський посадовець запевнив, що ось-ось завершать роботу над ядерними комплексами "Посейдон" (підводний човен) та "Бурєвєстнік" (ракета з ядерним двигуном та ядерним зарядом). Крім того, у заяві очільника Кремля фігурували ракети "Кинджал" (вона "допрацьовуються") та "Ангара", яка стоїть на бойовому чергуванні. Також президент РФ нагадав присутнім, що ракета "Сармат" — найпотужніша зброя, яка не має аналогів у світі.

Ракета Орєшнік — деталі

Зазначимо, у травні 2026 року у РФ вже згадували про ракету "Орєшнік". Російський засіб ураження середньої дальності фігурував у погрозах пропагандистів, політиків та посадовців, які говорили про удар по Києву через загрозу нальоту дронів на Москву. Після цього з'явилось пояснення Міжнародної розвідувальної спільноти InformNapalm. З'ясувалось, що удару по Києву найближчим часом не буде, оскільки тоді росіяни влучать по посольству Китаю — країни, яка є союзником Москви.

Тим часом РФ двічі використовувала ракету "Орєшнік" для ударів по Україні. Перший удар — у листопаді 2024 року: влучили порожніми боєголовками по території підприємства у Дніпрі. Другий удар — по околиці Львова у січні 2025 року. Як заявили у Кремлі, обстріл став відплатою за начебто проліт дронів над резиденцією Путіна на Валдаї.

Нагадуємо, попередні випробування ракети "Сармат" відбулись у жовтні 2025 року: аналогічні пуски відбуваються у РФ регулярно.