У РФ показали план "ударів" по урядовому кварталу Києва: погрожують на 9 травня (відео)

Урядові будівлі Києва можуть потрапити під "удар відплати" Збройних сил Російської Федерації, заявили російські пропагандисти. На відео з погрозами фігурують будівлі Верховної Ради, Кабінету Міністрів і навіть посольства Японії та Латвії. Яким спорудам та установам у Києві пригрозили росіяни, побоюючись ударів по Москві під час параду на 9 травня?

Російський обстріл зачепить будівлі посольств Франції, Британії й навіть "бункер", в якому може перебувати президент України Володимир Зеленський, заявила пропагандистка в ефірі росЗМІ "Россия 1". Росіяни опублікували кадри з точками гіпотетичних повітряних ударів, продовжуючи погрози, озвучені МЗС РФ, речником президента Дмитра Пєскова, сенаторами Держдуми та іншими публічними особами.

Росіянка заявила, що під "удар відплати" потрапить вулиця Банкова, Грушевського, Десятинна, Рейтарська, Маріїнський парк, Шевченківський район Києва. У списку "цілей" — будівлі урядового кварталу, Верховної Ради, Кабінету Міністрів, посольств Японії та Латвії, кабінети СБУ, посольства Вірменії, дипломатичні установи Британії, США, Німеччини, Канади, Франції, Польщі, Італії й ще близько 50 посольств. Також в ефірі росЗМІ заявили, що будуть навмисно цілитись у Зеленського й що удар буде "результативним та ефективним".

Перемир'я на 9 травня — деталі

Зазначимо, президент РФ Володимир Путін, готуючись до параду на 9 травня, звернувся до президента США Дональда Трампа з проханням вплинути на Україну і не допустити ударів по Красній площі. Після цього з'явилась заява президента Зеленського з пропозицією перемир'я з 6 травня: щоб не прив'язуватись до дат і щоб показати бажання справді припинити вогонь. Напередодні 6 травня ЗС РФ запустили КАБи по прифронтових містах — Запоріжжю, Краматорську, і також по Дніпру: загинуло 27 людей. Зранку стало відомо, що вогонь не припинявся. Згідно з даними українського командування, росіяни завдавали ударів більш як 1000 разів.

Тим часом з'явився виступ російського сенатора, глави комітет з оборони Андрія Колесник. З його слів, РФ завдасть "кратної відповіді", якщо Україна атакує парад 9 травня. Тоді ж у мережі розповіли про наліт дронів на Москву. З'ясувалось, що безпілотники FP-1 пройшли три кільця ППО навколо російської столиці та вдарили по споруді, розташованій за 7 км від Кремля.

6 травня в офісі президента України повідомили про спеціальне засідання щодо перемир'я 8-9 травня, якого вимагає Кремль. Україна відкинула ці вимоги через відмову РФ припиняти вогонь 6 травня: ГУР отримало завдання з'ясувати питання щодо системи ППО Москви.

Нагадуємо, 7 травня президент Зеленський розповів, якою буде відповідь України на обстріл РФ, який може статись через події 9 травня.