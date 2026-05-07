В РФ показали план "ударов" по правительственному кварталу Киева: угрожают на 9 мая (видео)

Правительственные здания Киева могут попасть под "удар возмездия" Вооруженных сил Российской Федерации, заявили российские пропагандисты. На видео с угрозами фигурируют здания Верховной Рады, Кабинета Министров и даже посольства Японии и Латвии. Каким сооружениям и учреждениям в Киеве пригрозили россияне, опасаясь ударов по Москве во время парада на 9 мая?

Российский обстрел заденет здания посольств Франции, Британии и даже "бункер", в котором может находиться президент Украины Владимир Зеленский, заявила пропагандистка в эфире росСМИ "Россия 1". Россияне опубликовали кадры с точками гипотетических воздушных ударов, продолжая угрозы, озвученные МИД РФ, спикером президента Дмитрия Пескова, сенаторами Госдумы и другими публичными лицами.

Россиянка заявила, что под "удар возмездия" попадет улица Банковая, Грушевского, Десятинная, Рейтарская, Мариинский парк, Шевченковский район Киева. В списке "целей" — здания правительственного квартала, Верховной Рады, Кабинета Министров, посольств Японии и Латвии, кабинеты СБУ, посольства Армении, дипломатические учреждения Великобритании, США, Германии, Канады, Франции, Польши, Италии и еще около 50 посольств. Также в эфире росСМИ заявили, что будут намеренно целиться в Зеленского и что удар будет "результативным и эффективным".

Перемирие на 9 мая — детали

Отметим, президент РФ Владимир Путин, готовясь к параду на 9 мая, обратился к президенту США Дональду Трампу с просьбой повлиять на Украину и не допустить ударов по Красной площади. После этого появилось заявление президента Зеленского с предложением перемирия с 6 мая: чтобы не привязываться к датам и чтобы показать желание действительно прекратить огонь. Накануне 6 мая ВС РФ запустили КАБы по прифронтовым городам — Запорожью, Краматорску, и также по Днепру: погибло 27 человек. Утром стало известно, что огонь не прекращался. Согласно данным украинского командования, россияне наносили удары более 1000 раз.

Тем временем появилось выступление российского сенатора, главы комитет по обороне Андрея Колесник. По его словам, РФ нанесет "кратный ответ", если Украина атакует парад 9 мая. Тогда же в сети рассказали о налете дронов на Москву. Выяснилось, что беспилотники FP-1 прошли три кольца ПВО вокруг российской столицы и ударили по сооружению, расположенному в 7 км от Кремля.

6 мая в офисе президента Украины сообщили о специальном заседании по перемирию 8-9 мая, которого требует Кремль. Украина отвергла эти требования из-за отказа РФ прекращать огонь 6 мая: ГУР получило задание выяснить вопрос о системе ПВО Москвы.

Напоминаем, 7 мая президент Зеленский рассказал, каким будет ответ Украины на обстрел РФ, который может произойти из-за событий 9 мая.