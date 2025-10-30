РФ п'ятий рік поспіль "ставить на чергування" ядерний комплекс "Сармат": що не так із ракетою (відео)

Президент Росії Володимир Путін укотре заявив, що міжконтинентальна балістична ракета (МБР) РС-28 "Сармат" "скоро з'явиться на бойовому чергуванні". Подібні обіцянки очільник Кремля робить уже п'ятий рік поспіль, що ставить під сумніви реальну готовність передової ядерної ракети РФ.

Під час спілкування з пораненими військовими в Центральному військовому госпіталі Міноборони РФ Путін сказав, що такої ракети як "Сармат" у світі не існує.

"Такої у світі немає, як "Сармат". У нас на чергуванні вона не стоїть, але скоро з'явиться на чергуванні", — сказав російський президент.

Ракета "Сармат" — випробування російського ракетного комплексу

На чергову обіцянку глави Кремля звернули увагу оглядачі Defense Express. Вони зазначили, що подібні однотипні заяви він робить із 2020 року.

Так, у лютому 2024 року під час звернення до Федеральних зборів Путін запевняв, що скоро "Сармат" буде продемонстровано в районах базування. У червні 2023 року, на зустрічі з випускниками військових вишів, він заявив, що "найближчим часом на бойове чергування встануть комплекси Сармат".

Причому у вересні того ж року глава "Роскосмосу" Юрій Борисов пішов ще далі, оголосивши, що ракета вже нібито на бойовому чергуванні.

Ще раніше російський президент анонсував перед Федеральними зборами цілий полк "сарматів".

"Але у РФ на такі повтори пропагандисти увагу не звертають. Зрештою вони змогли вбити у голови росіянам те, що "Сармат" з дальністю польоту у 18 тисяч кілометрів може атакувати США з Південного полюса. Бо, вочевидь, у РФ просто закінчились лінійки та глобуси", — зазначили аналітики.

Тим часом реальність виявилася куди прозаїчнішою. 21 вересня 2024 року під час чергового випробувального пуску ракета вибухнула просто в шахті. Причому, за відкритими даними, за весь час "Сармат" виконав тільки один успішний запуск — 20 квітня 2022 року.

Експерти у зв'язку з цим наголосили, що ще за радянських часів існувало правило — міжконтинентальна балістична ракета має пройти щонайменше 10 успішних випробувальних пусків поспіль, перш ніж її може бути поставлено на бойове чергування. Саме тому комплекс "Булава" випробовували понад десять років.

Отже, попри гучні заяви Кремля, до реальної постановки "Сармата" на чергування, вочевидь, ще далеко. Тим паче що ця ракета являє собою глибоко модернізовану версію радянської Р-36М2 "Воєвода", виробництво якої спочатку здійснювалося в Дніпропетровську.

Нагадаємо, Володимир Путін також заявив, що Росія провела успішні випробування безекіпажного підводного апарату "Посейдон" з ядерною енергетичною установкою. За його словами, апарат уперше запустили з атомного підводного човна-носія.