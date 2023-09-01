Росія поставила комплекс "Сармат" на бойове чергування: чи наблизився ризик ядерної війни

Поставка на бойове чергування РС-28 "Сармат", ракети якого летять на 18 тис. км, може стати черговим козирем для президента РФ у ядерному шантажі. Роспропаганда запевняє, що удари комплексу відбити неможливо, але НАТО може засікти спроби пусків супутниками та аеророзвідкою.

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РС-28 "Сармат" із важкою міжконтинентальною балістичною ракетою (МБР) поставили на бойове чергування. Про це повідомив гендиректор держкорпорації "Роскосмос" Юрій Борисов.

Про появу рідинної ракети РС-28 на прізвисько "Сатана-2" завдовжки до 35 метрів і вагою понад 200 тонн уперше сказав президент Росії Володимир Путін у 2018 році. Ракета має дальність польоту до 18 тисяч км і може нести до цілі понад десять боєголовок. Вона може летіти через Північний і Південний полюси.

Стратегічна ракета нового покоління змінить радянську "Воєводу", дальність якої 11 тисяч км.

Удар ракетою, випущеною з цього комплексу, відбити неможливо, впевнений російський військовий експерт, капітан першого рангу запасу Василь Дандикін.

"Комплекс "Сармат" не має аналогів у світі. Він із великою дальністю. Це унікальний комплекс, він дасть нам змогу в разі агресії ворога завдати йому удару, який відбити неможливо", — зазначив пропагандист.

На його думку, це "величезне досягнення Росії" і важливий інструмент зміцнення її суверенітету.

Захід відповість ракетами Minuteman або Trident

Хвилюватися щодо використання росіянами МБР "Сармат" не потрібно, впевнений майор запасу ЗСУ Олексій Гетьман.

"Двигуни для цих ракет колись робилися на українському заводі "Південмаш". Чи варто готуватися до пуску "Сармата"? Сумніваюся, адже крім ядерного у цієї ракети немає іншого снаряда. Пускати її для залякування нерентабельно. Запуск МБР одразу зафіксує Захід супутниками і засобами аеророзвідки", — зазначив військовий у бесіді з Фокусом.

Удари стратегічними ядерними озброєннями без попередження припиняться на самому старті засобами НАТО. Володимир Путін упевнений у невідворотності відповіді і не піде на такий крок, додав він.

"Риторика росіян розрахована на переляк пересічних громадян США і Євросоюзу. Український Генштаб і військові розуміють, що це тиск на світову спільноту. У Заходу є чим відповісти, наприклад МБР сімейства LGM-30 Minuteman або Trident", — прокоментував Гетьман.

Чи працюють погрози Путіна?

У Росії завжди була значна кількість міжконтинентальних балістичних ракет, які могли завдати удару по США і Європі, говорив в інтерв'ю газеті The Washington Post старший директор з політики Центру з контролю над озброєннями і нерозповсюдження Джон Ерат.

"Нещодавні погрози Путіна викликають більше занепокоєння, ніж сама зброя. Нам треба уважно ставитися до практики погроз як інструменту російської політики" , — наголосив Ерат.

За словами Метью Креніга, заступника директора Центру міжнародної стратегії та безпеки імені Скоукрофта, кремлівська стратегія ескалації включала погрози застосування ядерної зброї з початку 2000-х років.

"Путін погрожував ядерною зброєю під час вторгнення в Україну 2014 року, попереджаючи інші країни про наслідки втручання. І щоразу, коли [президент США Джо] Байден каже, що не хоче ескалації відносин із Росією, ця стратегія працює. Путін обмежує нашу діяльність, щоб спробувати уникнути ядерної війни", — вважає Креніг.

Нагадаємо, міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба вважає ядерну зброю останнім аргументом РФ для шантажу Заходу.

У грудні минулого року російський співак і депутат Держдуми від "Единой России" Денис Майданов презентував "хіт" про ракету "Сармат". У пісні йдеться про те, як МБР "дивляться" на США.