"Залишився останній аргумент": Кулеба оцінив шанси Путіна втримати владу

Російська війська не здатні досягти своїх стратегічних цілей в Україні, тому президент РФ може тільки шантажувати світ ядерною зброєю.

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В очільника Кремля Володимира Путіна залишився "останнім аргументом" – ядерна зброя, яку він може використовувати для шантажу та залякування Заходу. Про це повідомив Дмитро Кулеба, керівник МЗС України, в інтерв'ю CNN.

З його слів, російська війська не здатні досягти своїх стратегічних цілей в Україні. Диктатор чудово розуміє, у якому становищі опинився.

"У його кишені залишився лише один останній аргумент…", – пояснив дипломат.

Кулеба зазначив, що Захід "зробить велику помилку, якщо вирішить грати з Путіним у гру ядерного страху". Усі інші інструменти, як вважає дипломат, очільник Кремля вже використав. Вони йому не принесли бажаного результату.

Міністр закордонних справ також висловив занепокоєння щодо статусу Запорізької АЕС. З його слів, це "ризик реальний", доки російські війська утримують об'єкт.

На його думку, вони усіляко уникають звинувачень у підготовці до теракту. Російські загарбники нібито прагнутимуть шукати спосіб для реалізації плану.

"Вони намагаються знайти спосіб провести це як операцію під помилковим прапором або як щось інше, що не було б прямо приписано їм", – додав Кулеба.

Ситуація на ЗАЕС у червні

Фокус перевірив напрямок вітру, який і визначає, яких міст торкнеться радіація насамперед у разі підриву станції. Станом на 27 червня вітер дме в напрямку великих окупованих міст України, після чого практично відразу доходить до російського Ростова-на-Дону.

Нагадаємо, 26 червня Кулеба назвав три умови для поразки Росії у війні проти нашої держави. Міністр закордонних справ України Дмитро Кулеба виступив на засіданні Ради міністрів закордонних справ держав-членів ЄС, де виокремив найголовніші чинники, що забезпечують поразку РФ у війні.