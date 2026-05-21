У Міноборони РФ показали доставку ядерних боєприпасів до Білорусі (відео)

Спеціальні боєприпаси для оперативно-тактичного ракетного комплексу "Іскандер-М" переправила в Білорусь Росія.

Відповідне відео опублікувало в соцмережах Міністерство оборони РФ, зазначивши, що доправлення ядерних боєприпасів у польові пункти зберігання позиційного району ракетної бригади в Республіці Білорусь забезпечено "в рамках навчань ядерних сил".

Зазначається, що боєприпаси призначені для "спорядження ними ракет-носіїв і прихованого висування в призначений район для підготовки до проведення пусків".

У Росії з 19 по 21 травня проходять масштабні навчання із застосування ядерних сил. До них залучили понад 64 тисячі військових, стратегічні ракетні війська, флот, дальню авіацію, а також сотні одиниць техніки, кораблів і літаків. У Міністерстві оборони РФ заявили, що мета маневрів — перевірка готовності військового управління та підрозділів до реагування на умовну "загрозу агресії", а також відпрацювання взаємодії між різними компонентами ядерних сил. Окремо під час навчань передбачено практичні пуски балістичних і крилатих ракет, а також відпрацювання спільного застосування ядерної зброї, розміщеної на території Білорусі.

До цього Міністерство оборони Білорусі оголосило про початок тренувань військових частин бойового застосування ядерної зброї та ядерного забезпечення.

Ба більше, у Білорусі раніше запровадили обмеження на відвідування лісів у прикордонних районах на тлі військової активності та навчань.

На думку аналітиків, Росія разом із Білоруссю використовує спільні ядерні навчання не тільки як військову демонстрацію, а й як інструмент тиску на країни Європейського Союзу. Головна мета таких дій — налякати Захід і вплинути на політичні настрої всередині європейських країн.