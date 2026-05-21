"Має звичку тупувато придумувати": в ОП відреагували на слова Лукашенка

В Офісі президента відреагували на ідею Олександра Лукашенка провести зустріч з Володимиром Зеленським. Там зазначили, що словами білоруського диктатора не варто довіряти.

Радник президента з комунікацій Дмитро Литвин нагадав, що слова Лукашенка нічого не значать. Про це він сказав у коментарі журналістам, передає "УП".

"Ще з 22 року всім очевидно, що слова цього пана нічого не значать, то слідкуєм за його діями. Лукашенко має звичку трохи тупувато придумувати постфактум звідки на нього "готовілось нападєніє", то про що тут говорити", — сказав Литвин.

Нагадаємо, раніше Олександр Лукашенко заявив про те, що готовий до зустрічі з українським лідером Володимиром Зеленським у будь-якій точці Білорусі чи України.

Інформація про можливе вторгнення з боку Білорусі

Днями Володимир Зеленський заявив про спроби Росії втягнути Білорусь у нові військові дії. За його словами, Москва й надалі використовує білоруську територію для військового тиску та створення загроз сусіднім державам.

Пізніше головнокомандувач ЗСУ Олександр Сирський підтвердив, що триває підготовка ЗС РФ до можливого здійснення наступальних операцій з боку Білорусі.

18 травня стало відомо, що Білорусь запровадила обмеження на відвідування лісів у 19 районах, більшість із яких розташовані поблизу кордонів з Україною, Польщею та Литвою. Ексзаступник голови СБУ Віктор Ягун заявив, що така ситуація може мати військово-політичне значення.

Водночас заступник керівника Офісу президента України Павло Паліса пояснив, що Україна розглядатиме Білорусь, як потенційну загрозу до того часу, поки в мінську зберігається лояльний російському диктатору Володимиру Путіну режим.

Нагадаємо, Білорусь разом із Росією розпочала навчання з бойового застосування ядерної зброї. Під час тренувань військові відпрацьовують доставку ядерних боєприпасів, їхню підготовку до застосування та переміщення з непідготовлених районів по всій території країни.

Також президент України Володимир Зеленський заявляв, що Росія намагається втягнути Білорусь у новий етап війни. За його словами, Кремль продовжує використовувати територію країни для військового тиску та погроз сусіднім державам.