"Имеет привычку туповато придумывать": в ОП отреагировали на слова Лукашенко

В Офисе президента отреагировали на идею Александра Лукашенко провести встречу с Владимиром Зеленским. Там отметили, что словам белорусского диктатора не стоит доверять.

Советник президента по коммуникациям Дмитрий Литвин напомнил, что слова Лукашенко ничего не значат. Об этом он сказал в комментарии журналистам, передает "УП".

"Еще с 22 года всем очевидно, что слова этого господина ничего не значат, поэтому следим за его действиями. Лукашенко имеет привычку немного туповато придумывать постфактум откуда на него "готовылось нападение", то о чем здесь говорить", — сказал Литвин.

Напомним, ранее Александр Лукашенко заявил о том, что готов к встрече с украинским лидером Владимиром Зеленским в любой точке Беларуси или Украины.

Информация о возможном вторжении со стороны Беларуси

На днях Владимир Зеленский заявил о попытках России втянуть Беларусь в новые военные действия. По его словам, Москва продолжает использовать белорусскую территорию для военного давления и создания угроз соседним государствам.

Позже главнокомандующий ВСУ Александр Сырский подтвердил, что продолжается подготовка ВС РФ к возможному осуществлению наступательных операций со стороны Беларуси.

18 мая стало известно, что Беларусь ввела ограничения на посещение лесов в 19 районах, большинство из которых расположены вблизи границ с Украиной, Польшей и Литвой. Экс-заместитель председателя СБУ Виктор Ягун заявил, что такая ситуация может иметь военно-политическое значение.

В то же время заместитель руководителя Офиса президента Украины Павел Палиса пояснил, что Украина будет рассматривать Беларусь, как потенциальную угрозу до тех пор, пока в Минске сохраняется лояльный российскому диктатору Владимиру Путину режим.

Напомним, Беларусь вместе с Россией начала учения по боевому применению ядерного оружия. Во время тренировок военные отрабатывают доставку ядерных боеприпасов, их подготовку к применению и перемещение из неподготовленных районов по всей территории страны.

Также президент Украины Владимир Зеленский заявлял, что Россия пытается втянуть Беларусь в новый этап войны. По его словам, Кремль продолжает использовать территорию страны для военного давления и угроз соседним государствам.