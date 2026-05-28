ВС РФ могут захватить Вильнюс за 5 дней: какой сценарий спасет Литву, — The Times

Вооруженные силы Российской Федерации могут атаковать Литву с трех направлений и оккупировать в течение нескольких дней, пока члены НАТО будут советоваться, что делать, рассказали медиа. Впрочем, возможен альтернативный сценарий, в котором литовская армия встретит противника стаей дронов немецкого производства. Военная игра показала, что в таком случае колонны ВС РФ завернут уже через 10 дней. Какие существуют сценарии вторжения РФ в Литву и какой вариант спасет Вильнюс?

Американские военные эксперты провели симуляцию гипотетического вторжения РФ в Литву, ища вариант, при котором Вильнюс победит, говорится в статье медиа The Times. В итоге сформировали два основных сценария: окружение Вильнюса и оккупации войсками РФ страны НАТО (в течение 5 дней) и получение преимущества на первой фазе вторжения с недопущением последующего продвижения (10 дней). Фокус отыскал инфографику с возможными направлениями удара РФ, по которой можно увидеть ситуацию для Литвы.

В первом сценарии речь шла о том, что ВС РФ направляются на Вильнюс с трех направлений — через восточные районы Латвии, с территории Беларуси, из российского анклава в Калининградской области. Столица Литва уже на 5-й день оказывается в окружении. При этом члены НАТО не придут к согласию относительно военной реакции альянса из-за политических споров. Тем временем РФ полностью оккупирует страну НАТО и начнет закрепляться, угрожая миру ядерным ударом, если будет попытка на деоккупацию.

Заметим, на инфографике с условными направлениями атаки РФ видим, что Литва не имеет сухопутной границы с материковой частью России и не соседствует с центральноевропейскими странами-членами НАТО, например, с Польшей или Германией. Рядом с ней Латвия — член НАТО с военными базами Адажи и Лиелварде и собственными Вооруженными силами в размере 31 тыс. человек. Зато на севере — союзник РФ Беларусь, которая на днях получила ядерные боеголовки, Сувальский коридор, по которому без проблем едут эшелоны с ПФ, и Калининград с военными базами Москвы.

Вторжение в Балтию — гипотетические направления атаки ВС РФ Фото: LRT

Во втором сценарии Литва не ждет решения НАТО и начинает оборону. Военная игра показала, что в этом случае пригодятся 12 тыс. дронов-камикадзе HX-2 от немецкой компании Helsing. HX-2 — это барражирующий боеприпас, похожий на российский "Ланцет", который имеет дальность 96 км, скорость 220 км/ч, общий вес 12 кг и вес боевой части в 4 кг. Беспилотники могут нести шрапнель или боевую часть, которая может пробить броню российских танков, объяснили на The Times. Их основное преимущество — система наведения на ИИ, которые дает возможность попадать даже в условиях плотных средств РЭБ.

Вторжение в Балтию — как работает дрон HX-2 от Helsing

Военные эксперты сымитировали применение этого дрона Вооруженными силами Литвы и увидели, что таким образом можно остановить первую фазу российского вторжения. Бывший служащий Пентагона Грег Мелчер объяснил, что HX-2 остановят "три российские армии первого эшелона в течение одной-двух недель". Этого времени, по мнению аналитика, хватит, чтобы на поле боя прибыли войска НАТО по статье 5 Договора или войска "коалиции желающих".

Вторжение в Балтию — детали

Отметим, в начале марта 2026 года медиа писали о росте угрозы вторжения РФ в страны Балтии. Среди прочего, издание Bild опубликовало карту возможных ударов: аналитики напомнили, что немецкие журналисты публиковали аналогичные схемы перед российским нападением на Украину, и они действительно показали реальное движение колонн ВС РФ.

Напоминаем, президент Украины Владимир Зеленский заявил, что есть угроза нового вторжения РФ со стороны Беларуси: Минск ответил, при каких условиях вступит в войну.